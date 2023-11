Luis Suárez deja dudas sobre su nuevo rol en la selección

Suárez: "Si el técnico me ve capacitado para ayudar, bienvenido sea" A sus 37 años puede completar una de las temporadas con más partidos de su carrera

El 'charrúa' está a expensas de lo que decida Marcelo Bielsa. Su regreso a la selección no es un sinónimo de volver a ser indiscutible, pero él se limita a "si el técnico me ve capacitado para ayudar, bienvenido sea". Es evidente que la edad comporta una serie de limitaciones físicas que dificultan rendir como en los mejores años de su carrera. Con todo y eso, su rol puede ser igual de importante. Un 'killer' del área como él, que se dedique a acechar los balones que le lluevan, es una baza para darle minutos.

Si luego además te inventa jugadas como la del otro día frente al Botafogo te das cuenta de que su papel asociativo es todavía uno de sus fuertes. Por no hablar de su experiencia internacional. Como veterano puede ser clave para ayudar a las nuevas generaciones que suben a la 'celeste'. Federico Valverde, uno de los ya veteranos pese a su temprana edad, expresó su felicidad por el reencuentro con Suárez. "En esta convocatoria hay jugadores muy importantes. No pasa nada si no lo llevo", respondía el jugador del Madrid al ser preguntado por el brazalete de capitán.

Messi y Suárez, saludándose tras un partido entre sus selecciones | Agencias

También queda exento de polémica el dueño del dorsal número 9. "Cuando yo me vaya de la selección, quiero que la agarres" clarificaba así el 'pistolero' en AUF TV que Darwin Núñez debe ser el sucesor. Es por ello, que el máximo goleador histórico de Uruguay lo recuperaría hasta que deje la zamarra 'celeste'.

Con 14 goles y 10 asistencias en el campeonato brasileño, a sus 37 años puede cerrar la temporada con más partidos en el año de su carrera. "Uno se sentía con esas ganas. Fueron pasando los meses, me iba sintiendo bien físicamente, iba demostrando que estaba con ganas de seguir en la selección. Siempre con esa espinita de querer estar, pero siempre siendo un hincha más", valoraba el jugador de Gremio sobre su vuelta a la selección.