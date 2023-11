Fede Valverde: "¿Cómo parar a Messi? No lo sé, nunca pude"

Argentina y Uruguay se enfrentarán en la próxima madrugada del jueves al viernes El jugador del Real Madrid también celebró el regreso de Luis Suárez a la convocatoria de la selección

Fede Valverde y Leo Messi protagonizarán una de las parejas de baile claves del partido entre Argentina y Uruguay, encuentro decisivo para la clasificación del Mundial. Después de enfrentarse en varios clásicos, ambos volverán a verse las caras, esta vez con sus selecciones.

Tras aterrizar en Montevideo, el jugador uruguayo del Real Madrid fue preguntado sobre cómo parar al astro argentino, a lo que respondió admitiendo que nunca fue capaz de hacerlo: "No sé cómo hacerlo. Nunca lo pude parar. Hemos tenido muchos clásicos en contra y Casemiro siempre fue un arma buena que pudo con Leo, aunque no siempre. Hay que respetarlo porque es de los mejores jugadores del mundo", aseguró el charrúa.

Valverde también reconoció la dificultad del partido ante los campeones del mundo y actuales líderes de esta fase clasificatoria para el Mundial: "Va a ser muy difícil, sabemos la clase de equipo que es Argentina, la clase de Messi, y todo lo que ha logrado. Hay que tenerles respeto, pero nosotros vamos a defender lo nuestro con humildad como siempre. No hemos logrado nada por ganarle a Brasil, hemos ganado un partido importante, pero no ganamos nada”.

Además, el regreso de Luis Suárez a la convocatoria de Marcelo Bielsa también fue celebrado por Valverde. El futbolista del Real Madrid desveló que el ex azulgrana fue muy importante para su integración en el equipo nacional: “Estoy contento de que Luis pueda estar con nosotros. Llegué y desde el primer momento siempre me ha dado los valores, los códigos y las armas para triunfar en el mundo del fútbol, no solo en la selección. Es una estrella para nosotros y un ídolo de Uruguay".