Koeman dispara contra sus jugadores y contra Arabia Saudí

Koeman no deja a títere con cabeza y apunta a sus jugadores por los malos resultados El seleccionador ha 'machacado' a la nueva generación: "Son muy dulces el uno con el otro"

Ronald Koeman no deja a nadie indiferente, y en esta ocasión ha vuelto a disparar con fuerza a sus jugadores de la selección de Paises Bajos: "En mi época, éramos más duros el uno con el otro. Si alguien no cubría a su oponente, se le hacía saber a gritos. Yo haría algo que no estaría permitido. Esto es algo que extraño en mi equipo. Esta nueva generación, son muy dulces el uno con el otro. Si quieres sobrevivir y ganar, es absolutamente necesario mejorar ese aspecto en este equipo”.

Koeman también se refirió al fenómeno de Arabia Saudí, que se ha llevado recientemente a Wijnaldum: “Gini me llamó y no quiero dar demasiados detalles sobre eso. El PSG pedía tal cantidad que otros clubes no quisieron o no pudieron conseguirla. Brozovic y Cristiano Ronaldo también siguen jugando en su selección nacional. No digo de antemano que Arabia Saudí sea una liga de la que ya no selecciono jugadores. ¿Muchos jugadores llegan a Arabia Saudí? Es extraño. Es mi opinión personal. Entiendo el aspecto financiero, pero preferiría jugar en un gran club de Europa”.

Por último, como gran conocedor del fútbol español dio su opinión del contencioso con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y el beso a la jugadora Jenni Hermoso: “Nadie puede hacer eso, y mucho menos el presidente de la Federación de fútbol”.