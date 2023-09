Un agujero histórico en Barça y Real Madrid

No existen precedentes de una temporada en la que Barça y Real Madrid no hayan ocupado el dorsal '10' y '9', respectivamente La marcha de Ansu Fati a la Premier y la de Benzema a Arabia Saudita han dejado sin dueño dos camisetas míticas

La temporada 23-24, dejado atrás el mercado de fichajes de verano, ha confirmado un hecho sin precedentes en las plantillas de los dos grandes de Primera División: el dorsal '10' del Barça y el '9' del Real Madrid no tienen dueño. Puede parecer anecdótico, pero se trata de una circunstancia a la que los dos clubs deberían dar relevancia. También LaLiga haría bien en levantar la ceja con gesto preocupado.

Nunca antes el Barça había jugado sin un '10'. Obviamente, sí en partidos concretos, pero no a lo largo de una temporada. La 95-96 fue la primera en la que a cada futbolista se le debía asignar un número fijo para todo el año. Antes todos los equipos jugaban con las camisetas del 1 al 11. De ahí que Johan Cruyff vistiera durante su etapa como culé el número '9'. Antes de que cada jugador tuviera un dorsal fijo, si, por ejemplo, Maradona o Luis Suárez Miramontes eran baja, un compañero saltaba al campo con su elástica.

Este cambio fue trascendental porque, además de ayudar a mitificar muchos de los dorsales lucidos por las grandes figuras del fútbol mundial, también fue un espaldarazo a las marcas deportivas que patrocinan a los diferentes clubs. A partir de ese momento, el crecimiento fue exponencial y, con los años, la venta de camisetas no para de crecer. El '10' de Leo Messi batió todos los récords en el Barça, como también el '7' de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Muchos menos ingresos

De ahí que, a nivel de ingresos, es fácil llegar a la conclusión que ambos clubs, sin contar con esos míticos dorsales en sus plantillas, dejarán de obtener un pellizco importante en todo este negocio. Pero el análisis debería ser más profundo. ¿Por qué han quedado vacantes esas camisetas? En el caso de los blancos, la razón está en su obsesión por hacerse con Mbappé, al que reservaban el '9' tras la marcha de Benzema a Arabia Saudita. De momento, esta temporada seguirá jugando en París, aunque es evidente que Kylian batiría todos los récords vistiendo la camiseta que un día lucieron Ronaldo, Di Stefano, Santillana, Hugo Sánchez...

Cristiano Ronaldo, luciendo el '7' en el Real Madrid | AFP

En el Barça la explicación también es sencilla y, al mismo tiempo, clarificadora del momento que atraviesa el club: tras la salida por la puerta de atrás de Leo Messi, el club le dio el '10' a Ansu Fati, pero su trayectoria no ha sido ascendente y acaba de salir cedido al Brighton. La camiseta que Ronaldinho, Rivaldo o Romario ayudaron a convertir en mítica no tiene hoy dueño. Y no lo tiene porque, como en el Real Madrid, no existe una figura indiscutible en ese sentido.

Un hecho que no habla demasiado bien del potencial que viene perdiendo LaLiga temporada tras temporada, cuyos clubs padecen unas normas absolutamente espartanas que no existen en otras competiciones. De ahí que los dos grandes del torneo, por primera vez en su historia, salten jornada tras jornada al terreno de juego sin que nadie honre los dos números más míticos del fútbol mundial.