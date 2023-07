Koeman critica la política de fichajes del Barça

"Desde fuera, yo creo que los fichajes se pueden discutir. Se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro", señaló el neerlandés en la 'Koeman Cup' de golf "Ni económicamente ni deportivamente se está mirando mucho el futuro", sentenció Koeman

Ronald Koeman volvió a aparecer ante los medios en el club de Golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires para la 'Koeman Cup'. Sin pelos en la lengua, como es habitual en él, el exentrenador azulgrana hizo un repaso a la actualidad del FC Barcelona y dejó algún que otro titular, como su crítica a la política de fichajes que está realizando la actual dirección deportiva.

Para el preparador neerlandés, el Barça se está olvidando del futuro con fichajes como los de Lewandowski o Gündogan y precisó que "creo que la estructura de club tiene que ser para los próximos años y no para dos o tres".

"Desde fuera, yo creo que los fichajes se pueden discutir. Se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro. Ni económicamente ni deportivamente se está mirando mucho el futuro", aseguró un Ronald Koeman al que se le preguntó por el fichaje de Ilkay Gündogan, uno de esos jugadores ya experimentados que el Barça ha querido firmar para elevar el nivel inmediatamente el nivel de la plantilla.

"Me gusta la llegada de Gundogan porque es un gran jugador, pero yo creo que para un club que tiene que mirar para el futuro, yo creo que la estructura del club tiene que ser para los próximos años. No se puede discutir por Gündogan o Lewandowski, pero yo creo que es solo para dos o tres años. No se puede fichar cada temporada jugadores como estos. Creo que es mejor hacer fichajes de 22 años, no de 32 o 34", precisó el neerlandés.

Oriol Romeu, preparado

Oriol Romeu fue otro de los nombres propios. Podría llegar al Barça y Koeman lo conoce a la perfección de su paso por equipos como el Southampton. El neerlandés argumentó que "claro que encaja" como sustituto de Busquets, pero volvió a hacer un llamamiento a mirar a la casa antes de firmar fuera.

"Romeu es un jugador de este nivel. Lo ha demostrado en el Girona. Puede ocupar muy bien esta posición, pero estamos hablando de otro jugador que ya tiene su edad. Soy partidario de buscar a alguien que pueda estar más años. ¿La opción de Nico? Son decisiones de club. Nico se fue ya a Valencia. Es un joven que puede suplir una posición que el Barça necesita. Siempre tienes que mirar a lo que tienes en casa antes de fichar fuera", insistió.

Su relación con Laporta y el nombre de Xavi Simons

A Koeman también le preguntaron, como no podía ser de otra manera, por esa relación tensa que guarda con Laporta tras su cese como entrenador del Barça. El neerlandés aún no ha olvidado: "Yo sé que hay un riesgo de que te puedan echar como técnico cuando las cosas no van bien, no es la primera vez que me ha pasado. Pero es la manera de tratar a una persona importante para el club. Para mí no ha sido un tratamiento muy honesto y tengo mis pensamientos".

Asimismo, el actual seleccionador de los Países Bajos habló de la figura de Xavi Simons, al que conoce perfectamente, del City de Guardiola y del 'asunto Leo Messi'. Sobre su compatriota, Koeman aseguró que "me ha llamado para hablar conmigo sobre su futuro. Es importante para los jóvenes jugar. Ojalá siga en el PSV. Para los jóvenes lo mejor es buscar un buen camino para explotar. No sé si el Barça tiene interés".

Un City con "camino" y una salida de Messi que aún duele

Por su parte, sobre el City, el extécnico del Barça se deshizo en elogios hacia su homólogo y ensalzó la figura de la dirección deportiva 'citizen'. "Lleva muchos años demostrando ser un gran técnico. Jugar bien y al ataque es el camino más complicado. El City es un club donde hay un camino, hay gente en el club que sabe lo que tiene que hacer... Si arriba está todo bien, es todo más fácil en el campo", manifestó.

Por último, aún recuerdó con tristeza la salida de Leo Messi: "Para mí es totalmente diferente de hace dos años. Ha sido un error dejar a Messi salir. Siempre hubo la esperanza de que se quedara en el club toda la vida. Ha sido un gran error del club".