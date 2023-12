Kenan Yildiz, la nueva perla de la Juve, que vuelve 'locos' a los gigantes europeos

Kenan Yildiz podría salir del conjunto italiano para dejar paso a nuevos refuerzos en la medular Arsenal y Liverpool son unos de los grandes equipos europeos interesados en él

La Juventus ha encontrado oro en Kenan Yildiz. Tras su debut en el conjunto 'bianconeri' y en la Selección turca, el mediapunta de 18 años ha despertado el interés de grandes clubes europeos como el Arsenal y el Liverpool. Pese a que la directiva de la Juventus fichó gratis a la joven perla turca de cara al futuro, es posible que Yildiz acabe saliendo para dar entrada a nuevos fichajes.

Con tan solo 18 años, el futbolista alemán de ascendencia turca anotó un golazo en su debut con el equipo nacional absoluto de Turquía. Lo marcó precisamente contra Alemania y despertó el interés de grandes clubes de la Premier League y de la Bundesliga.

"Mi madre es alemana y mi padre turco. He jugado con Turquía desde la Sub-17 y estoy muy orgulloso de ello. Alemania nunca se puso en contacto conmigo. Así que la opción no ha existido, la cuestión no se ha planteado y estoy muy contento de jugar con Turquía", aseguró tras su debut.

Desde su fichaje por el equipo Sub-19 de la Juventus, el club italiano ha estado siempre muy atento a su proyección. Señalado como 'el 10 del futuro', Kenan Yildiz ha conseguido debutar con el primer equipo de la Juventus en la presente temporada tras demostrar un gran potencial con las categorías inferiores.

Kenan Yildiz | Twitter

Oportunidad para hacer caja

La 'Vecchia Signora' es plenamente consciente que posee uno de los nombres del futuro. Sin embargo, la prioridad de la Juventus es reforzar la medular, pero para ello tiene que hacer una buena venta y Yildiz podría ser el sacrificado. La directiva italiana sabe que los clubes de la Premier League pueden pagar grandes cantidades por talentos emergentes, de modo que Kenan Yildiz puede ser la nueva mina de oro 'bianconera'. Además, en Italia también confirman el interés de algunos equipos alemanes.

Aun así, la última palabra la tendrá Massimiliano Allegri, quien ha sido fundamental en la progresión de Kenan. El joven futbolista turco ha debutado en la Serie A de su mano y siempre ha recibido palabras de reconocimiento por parte del técnico italiano.

En la gala del 'Golden Boy' del pasado lunes coincidieron Cristiano Giuntoli (director deportivo de la Juventus) y Edu Gaspar (director deportivo del Arsenal). Ambos hablaron entre premio y premio, pero parece que no se habló de Yildiz: "¿Si he hablado con Giuntoli sobre enero? No; es un tipo duro, demasiado duro para mí. No es sencillo lidiar con él".

Todo apunta a que el futuro de la joven perla turca está lejos de Turín. El futbolista de la Juventus podría poner rumbo a Inglaterra en los próximos meses o incluso hacia Alemania. Ofertas no le faltarán.