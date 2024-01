¿Qué fue de Karamoko Dembele? Así le va al 'nuevo Messi'

En el año 2016, un joven de solo 13 años llamó la atención del mundo entero con su talento con el balón, su calidad técnica y su pequeño físico ante jugadores hasta siete años mayor que él. Karamoko Dembele parecía destinado a comerse el mundo, o eso nos hicieron pensar sus continuos vídeos de highlights que no tardaron en hacerse virales.

El joven jugador del Celtic se convirtió incluso en una cuestión de estado, con Escocia e Inglaterra peleándose por lograr que jugara con su selección nacional. Con solo 15 años, Dembele firmó su primer contrato profesional y un año después debutó con el primer equipo, recogiendo además la medalla como campeón de liga.

"Creo que Karamoko es muy parecido a Lionel Messi, si tiene la orientación correcta, entonces el cielo es el límite para él", dijo en 2016 el que fuera su entrenador, David Feeney, en declaraciones a Daily Mail. Pero aquella predicción quedó muy lejos de lo que la vida le ha deparado finalmente al jugador inglés.

Cuesta abajo

Cuatro años después de su esperanzador debut, Karamoko Dembele salió del Celtic. Solo había disputado nueve partidos con el primer equipo, anotando un gol, y se marchaba libre tras finalizar su contrato. "Después de 13 años en el Celtic de Glasgow, mi etapa en el club ha llegado a su fin. No todo salió según lo planeado... los desafíos a los que me enfrenté en los últimos dos años no estaban previstos", afirmaba el todavía jovencísimo futbolista en su Instagram.

Karamoko se marchó al Brest para jugar en la Ligue 1, pero solo jugó 237 minutos en su primera temporada. Un año después, en verano de 2023, el conjunto francés decidió cederlo al Blackpool, de la League One (tercera división inglesa), donde al fin ha encontrado continuidad.

Desde su llegada, Karamoko Dembele ha disputado 27 partidos, 18 de ellos como titular, anotando cuatro goles y repartiendo ocho asistencias. Todo hace indicar que el inglés no dominará el fútbol como muchos pensaban, tampoco será el nuevo Messi, pero, a punto de cumplir 21 años, parece que ese niño prodigio que deslumbró a todos con 13 años, todavía puede tener un futuro esta profesión.