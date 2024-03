João Neves, la 'perla' del Benfica que enamora a media Europa

El Benfica, como fábrica de talento ilimitada que es, tiene en sus manos a una 'joya' que enamora a Europa. Se trata de João Neves, un centrocampista de 19 años que tiene a los grandes del Viejo Continentes 'locos', y no es para menos. Según 'O Jogo', Bayern de Múnich, Liverpool y PSG van detrás de él. Aunque seguramente sean muchos más los que no le quiten los ojos de encima.

Con contrato hasta 2028, sacar a João Neves del cuadro lisboeta no será tarea fácil. Tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, aunque quieren aumentarla hasta 150 'kilos', según informa el medio portugués. En la Youth League ya se le vieron cosas de 'crack' mundial. Pero desde su salto al primer equipo, en enero de 2023, demostró que está para mucho más 'trote' que el de la Liga NOS.

Se trata de un futbolista con un potencial incalculable, pero que cada vez es más realidad que promesa. A sus 19 años, es clave en el Benfica de Roger Schmidt y ya ha debutado con la absoluta de Portugal, dirigida por Roberto Martínez. Esta temporada ya ha jugado 45 partidos, acumulando un total de 3.496 minutos de juego, marcando dos goles y repartiendo dos asistencias.

¿QUÉ TIENE JOAO NEVES?

João Neves es uno de esos jugadores que enamora por su talento. Una capacidad que no buscó, pero que tiene la suerte de abrazar cada día. Hace cosas naturales, prácticamente sin pensarlas, y las hace muy bien. Una suerte que tienen pocos elegidos, pero hay que saber aprovecharla.

Todo empieza por su fisonomía. Con una altura de 1,74 metros, João Neves tiene un centro de gravedad muy bajo, y eso condiciona -para bien- su fútbol. Limitarlo a un pivote sería una falta de respeto. Se mueve por todo el campo, apareciendo en la base de la jugada, subiendo líneas para distribuir el balón y aprovechando espacios para desconcertar a la defensa rival.

Mapa de calor de Joao Neves en la Liga NOS, temporada 2023-24 / SOFASCORE

Es un jugador dinámico, que busca que el balón (y su equipo) avancen hacia la portería rival, pero con mucho sentido, sin perder el norte, demostrando que, pese a su edad, maneja muy bien los tiempos. Incansable, aparece entre la defensa para recibir y dar salida, no tiene problema para incrustarse entre los centrales si es necesario. Después, es completamente capaz de llevar el ritmo en ataque. Hace jugar al equipo.

Joao Neves, una de las 'joyas' de Europa / EFE

Para explotar al cien por cien su potencial, necesita un futbolista al lado de un perfil similar al de Florentino Luis, menos participativo con balón, algo más posicional, y de un corte más defensivo. En definitiva, un compañero que lo libere y le otorgue protagonismo con balón y aprovechar los espacios libres para desconcertar al rival. Todos los jugones necesitan libertad.

BESTIAL DE ESPALDAS

Tiene cosas de Phil Foden, y eso es un gran halago. Pese a ser pequeñito, tiene buen tren inferior, aguanta bien el contacto, y recibe de espaldas de maravillas. Como el inglés, es muy difícil quitarle la pelota, no nota la presión cuando está encerrado y encuentra con facilidad la manera de girarse y progresar. Además, como Zaïre-Emery en el PSG, asume responsabilidades con una naturalidad pasmosa, mostrando madera de líder y de futbolista de momentos importantes.

Joao Neves, durante un partido de Champions League ante la Real Sociedad / EFE

Personalidad, atrevimiento y liderazgo, pero no hay que olvidar lo más relevante: el talento. Domina los dos piernas, tiene visión de juego, una técnica individual exquisita y es un gran pasador. Supera líneas con facilidad en conducción, es explosivo y tiene recursos técnicos de sobra para sortear rivales.

Evidentemente, no se puede saber lo qué pasará con él o hasta qué nivel llegará. Pero por condiciones, João Neves está llamado a ser uno de los 'cracks' del futuro. Lo que está claro es que, si no sucede nada raro, no estará en el Benfica hasta 2028, ni por asomo.