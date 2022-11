Ilicic vuelve a disfrutar del fútbol

El esloveno, afectado en los últimos años por una depresión, debutó marcando con el Maribor El mediapunta, de 34 años, no marcaba un gol desde el 2 de noviembre de 2021 contra el United

La historia más emotiva del fin de semana en el fútbol europeo se vivió este domingo en la liga eslovena, un campeonato poco acostumbrado a recibir la atención de los medios de comunicación internacionales. Su protagonista es el talentoso Josip Ilicic, un mediapunta que durante más de una década exhibió su técnica exquisita en las filas del Palermo, la Fiorentina y, más recientemente, la mejor Atalanta de Gian Piero Gasperini.

El jugador de 34 años volvió a debutar con el Maribor, el equipo más laureado de su Eslovenia natal y por el que ya pasó en 2010, y lo hizo marcando un penalti que él mismo había provocado en la goleada contra el Mura (5-1). Sólo llevaba 12 minutos sobre el campo. La noticia cobra una relevancia superior por el hecho de que Ilicic apenas había podido jugar en las últimas dos temporadas a causa de una severa depresión.

“Ilicic tuvo coronavirus y lo sufrió mucho, cayó en depresión. La cabeza llega un momento que te explota”, explicó en su día el Papu Gómez, excompañero suyo en Bérgamo. “No es fácil hablar de esta situación para mí. Siempre estaremos al lado de Josip, es algo que va más allá del fútbol. La cabeza es una jungla para los psicólogos, imagínense para nosotros... Los médicos no nos dan respuestas y no puedo darlas yo. Hablo de eso ahora para no volver a hablarlo más. Es algo muy delicado”, explicó Gasperini.

Ante esta difícil situación, Ilicic decidió regresar a su país natal y fichar por el Maribor, donde espera volver a sonreír. “Estoy feliz por Josip, que finalmente pudo jugar. O, mejor dicho, el público pudo ver al gran maestro. Demostró en pocos minutos el gran jugador que es. Aún se nota que necesita rodaje en las piernas, así que en los próximos días pasará más tiempo con el preparador físico”, explicó su entrenador.