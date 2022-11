Salima Mukansanga: "Ser árbitra en el Mundial masculino es muy emocionante"

La colegiada de Ruanda es una de las seis mujeres elegidas para arbitrar en el Mundial de Qatar 2022 "La FIFA nos ha dado la oportunidad y estamos trabajando igual que los hombres para tener éxito", afirma

Has sido árbitro desde los 15 años. Después de haber estado involucrada en ligas locales en Ruanda, pasaste a partidos de CONAF y partidos internacionales y ahora la próxima Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. ¿Qué te motivó a empezar a arbitrar?

Me ha encantado el arbitraje desde la infancia. Me inspiré cuando solía ir a los partidos en mi ciudad natal y miraba al campo viendo a los jugadores, pero también a los árbitros. Verlos en acción fue una gran inspiración para mí. Así que ser árbitro es realmente algo que quería hacer y ha sido una motivación y un impulsor dentro de mí. Me encanta. Al principio, solía oficiar en la liga local para hombres y mujeres de segunda división. No fue profesional, solo local en nuestra FA. Poco después de eso, desarrollé mis habilidades de árbitro y pasé a arbitrar en una segunda división de la liga nacional, mujeres de segunda división y luego hasta hombres de primera división.

¿Cuántos años llevas arbitrando?

Desde 2007-2008 hasta ahora. Ha sucedido en diferentes etapas, desde local, nacional e internacional... ¡hasta la Copa del Mundo!

Estudiaste enfermería y obstetricia. ¿Cómo equilibras este trabajo y el arbitraje al más alto nivel? ¿Cómo es una semana típica para ti?

He estado poniendo todo mi esfuerzo en el arbitraje en estos días. En este momento, es solo arbitraje profesional, con entrenamiento diario, partidos, análisis de videos y ver los juegos.

Como árbitro has tenido la oportunidad de arbitrar tanto en ligas masculinas como femeninas. ¿Cómo era el arbitraje en las ligas locales de Ruanda? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de los jugadores masculinos al juego arbitrado por una mujer?

En realidad, en ese momento era nuevo, porque no habíamos visto mujeres árbitras. Es un campo dominado por hombres. La gente no aceptaba lo que estábamos haciendo. A regañadientes decían: "Ella está bien". Pero aún con eso, tenía un gran sueño, llegar lejos, ser árbitro profesional, pero la gente no me aceptaba. Sin embargo, día a día, comenzaron a aceptarlo más. Descubrieron que estaba tomando decisiones justas y, por lo tanto, tuvieron que aceptarlo. Con el tiempo también se comenzó a animar a las jóvenes a involucrarse en aquellos campos dominados por hombres, así que fue un buen momento para mí, ya que conocía a muchas de las otras árbitros femeninas y pudimos presentar una apariencia más poderosa juntas.

Estás rompiendo barreras como una de las primeras mujeres árbitras en arbitrar la Copa Mundial de la FIFA masculina 2022 en Qatar. ¿Cómo te sentiste cuando descubriste que habías sido seleccionado para ser árbitro en la Copa Mundial masculina de la FIFA 2022 en Qatar? ¿Qué significa para ti estar haciendo historia al ser parte de un grupo de mujeres para oficiar en la Copa Mundial masculina por primera vez?

Fue muy emocionante, esto es un privilegio para mí. Nunca había soñado con ir a la Copa Mundial masculina. Mi único sueño era la Copa Mundial Femenina. La primera vez que fui nominada para ir a la Copa del Mundo, fue en Francia para la Copa Mundial Femenina, por lo que mi próximo objetivo era más en la Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda en 2023 el próximo año. Ser nombrado para la Copa Mundial Masculina es algo nuevo, otra oportunidad que tenemos. Quiero decir que la FIFA reconoce que las mujeres están trabajando duro, que estamos proporcionando calidad de arbitraje y podemos llegar más alto, hasta la cima del juego masculino.

Eres de Ruanda, un país hermoso. Cuando pisas el campo, ¿sientes que se pone un cierto peso en la representación de tu país/continente? ¿Podría describir cómo se sintió cuando se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido en la Copa Africana de Naciones en Camerún?

Sí, por supuesto, porque soy ruandesa, y pase lo que pase Ruanda, lo siento y tiene un impacto en mí. No solo soy árbitro de la FIFA, también soy ruandesa. También soy africana. Estoy representando a mi país y a mi continente. Pero también estoy representando a la FIFA. Entonces, tengo esa responsabilidad dentro de mí, pero sé cómo afrontar esa responsabilidad.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2022 a solo unas semanas de empezar, ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿Tiene un régimen especial de preparación física y dieta que le ayude para estar en forma? ¿Tienes una rutina especial para prepararte para un partido? ¿Qué haces para calmar los nervios que sientes?

Solo me preparo para el torneo de la Copa del Mundo en general, no para partidos en particular. Todavía no sé qué partidos me asignarán, pero para las mujeres, hay un proceso de selección para la asignación de los partidos y el proceso es un poco el mismo para todos. Por lo tanto, tengo que prepararme física, mental y teóricamente para estar lista. Todo esto se basa en la formación que recibimos, que incluye cursos y seminarios. La expectativa es siempre mayor, por lo que tenemos que dar más. Tenemos una dieta especial, ¡somos casi como atletas de élite! Todo está dispuesto para cada árbitro que va a la Copa del Mundo. Tenemos acceso a una plataforma en línea, la misma plataforma para todos y aquí tenemos la misma formación, todo es igual.

Lamentablemente, todavía existe abuso sexista y misógino hacia las árbitras y jugadoras por parte de los fanáticos masculinos, en las gradas y en las redes sociales. ¿Alguna vez has experimentado sexismo o abuso misógino dentro o fuera del campo? Si es así, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué más se puede hacer para abordar esto?

La FIFA ha hecho mucho para apoyar en esta área. Algunas personas no aceptaron y no creyeron que las mujeres árbitros deberían arbitrar juegos masculinos. Pero la FIFA creyó en nosotras, este fue el primer paso que dieron. Al proporcionar capacitaciones, seminarios, apoyo a las mujeres árbitros, esto nos ha brindado la oportunidad de convertirnos en profesionales. La FIFA no solo está acogiendo mujeres y dándoles la oportunidad de estar allí, no, no es una oportunidad, hemos estado trabajando duro para esto, haciendo el trabajo, los entrenamientos, las pruebas de aptitud física, etc. Hemos estado haciendo lo mismo que los hombres, y estamos preparados para enfrentar el torneo y tener éxito. Queremos que el torneo sea exitoso, y nosotros mismos queremos tener éxito. Cualquier cosa que la gente exterior diga se resolverá al final del día, recapacitarán cuando vean el resultado.

¿Qué más hay que hacer para ayudar a las niñas y mujeres jóvenes a alcanzar sus sueños en el deporte del fútbol?

Las puertas están abiertas, hay muchas oportunidades. Este año en la Copa Mundial Masculina las niñas podrán ver a las árbitras en el campo por primera vez. En la Copa Mundial Femenina del próximo año, habrá otra oportunidad de ver fuertes modelos femeninos a seguir. Las niñas realmente necesitan seguir soñando y trabajar duro porque las puertas están abiertas. Todo el mundo puede estar allí y ahora hay apoyo por ahí. Yo tuve un sueño y con la ayuda de la FIFA estoy logrando este sueño. La FIFA ofrece una plataforma, y hoy estoy aquí gracias a la FIFA. No soy nombrado por mi Confederación, es solo por la FIFA, porque solían seguirme en mi carrera, a través de un plan de seguimiento, pautas y otras herramientas para seguir mi progreso. Es un proceso largo y de mucho trabajo duro, pero cuando tienes grandes sueños puedes realizarlos.

La FIFA ha invertido mucho en el entrenamiento de VAR y VAR para árbitros y oficiales. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu entrenamiento con VAR y los fuera de juego semiautomatizados?

Esta tecnología de fuera de juego semiautomatizada ahora se implementa en el VAR. La FIFA ha estado implementando VAR desde hace mucho tiempo. Esta es una muy buena oportunidad para nosotros, porque los seres humanos pueden cometer errores, pero con el VAR, reducimos las posibilidades de cometer errores. Da una segunda oportunidad para corregir un error si se comete uno. Para las personas que trabajan en VAR, obtener la respuesta a la decisión directa no es fácil. Pero estoy muy contenta y aprecio lo que la FIFA hizo con estas nuevas tecnologías, porque va a ayudar mucho, ya que es muy útil y muy importante.

Estás llevando una vida extraordinaria y estás bastante realizada. ¿Hay algo que cambiarías o desearías haber hecho de manera diferente?

No me arrepiento de nada. Aquí estoy, y merezco estar aquí. Este es mi momento, y tengo que aprovechar este tiempo para hacerlo brillar. Estoy muy contenta de ir a la Copa del Mundo, porque trabajé duro para esto. Puedo mantenerme firme en mis decisiones hasta el futuro, porque quiero que mi futuro sea brillante. Y quiero que las chicas jóvenes me miren y sigan mis pasos, porque yo también estoy aquí porque seguí el consejo de las personas que han estado allí. Ahora, es mi momento y me mantengo centrada con la Copa del Mundo.

Para terminar esta entrevista, ¿qué le dirías a las chicas jóvenes de todo el mundo que te ven pisar el campo por primera vez en una Copa Mundial masculina?

Vengas de donde vengas, no te sientas tímida. No te sientas deprimida. No dejes que nadie diga que nunca llegarás allí. Lo harás, porque es lo que quieres ser. Hoy, estoy aquí, y nunca pensé que lo haría. Significa que tú también puedes tener eso. Sigue trabajando duro, sigue tus sueños, concéntrate en lo que quieres ser, porque el futuro es brillante. Lo que quieras ser, lo serás.

Biografía

Salima Mukansanga (nacida el 25 de julio de 1988) País: Ruanda

Salima Mukansanga, árbitra de Ruanda | FIFA

Árbitro internacional de la FIFA desde 2012. Fue oficial en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 en Francia. Este año, Mukansanga se convirtió en la primera mujer en arbitrar en la Copa Africana de Naciones, liderando un equipo de arbitraje femenino de Fatiha Jermoumi (Marruecos), Carine Atemzabong (Camerún) y Bouchra Karboubi (Marruecos) como el VAR. Ha oficiado en los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la Copa Africana de Naciones Femenina y la Liga de Campeones Femenina de la CAF.

Mukansanga es una de las seis mujeres oficiales seleccionadas para la Copa Mundial de la FIFA en Qatar.

Después de haber sido rechazada inicialmente por la FA de Ruanda debido a su edad, habiéndose acercado a ellos para unirse a un curso de árbitros directamente de la escuela secundaria, aprendió por sí misma los conceptos básicos del arbitraje, las Reglas del Juego, y finalmente se le dio la oportunidad de estudiar con otros árbitros nuevos.

Habiendo recibido su formación inicial, regresó a su ciudad natal y comenzó a oficiar partidos para veteranos, luego jugadores aficionados, y luego finalmente se abrió camino a través de la pirámide futbolística local, comenzando con juegos masculinos de tercera división.

Después de llegar a la máxima categoría nacional, las responsabilidades continentales y, posteriormente, internacionales han seguido, y Mukansanga es muy consciente de cómo su pasión por el arbitraje y su amor por el deporte han transformado su vida de una manera que no esperaba.

Aunque varias mujeres han estado arbitrando competiciones femeninas continentales e incluso mundiales durante años, o han sido árbitros asistentes en la Copa Africana de Naciones (AFCON), ninguna había oficiado previamente como árbitro central en la Copa Africana de Naciones. Al hacer esto, la jugadora de 34 años rompió un techo de cristal para convertirse en la primera mujer árbitro en los 65 años de historia de la Copa de Naciones, ya que todas las 32 ediciones anteriores del torneo de 1957 fueron supervisadas exclusivamente por hombres.

El 18 de enero de 2022, Salima Mukansanga hizo historia en la prestigiosa competición continental de fútbol como árbitro central junto a otras tres árbitros asistentes, a saber, la camerunesa Carine Atezambong, la marroquí Bouchra Karboubi y Fatiha Jermouni. Un honor que debe a su experiencia y habilidades. Durante esta competencia, Salima Mukansanga hizo campaña para que más mujeres fueran nombradas como árbitros centrales de esta competencia.

Apasionada por el deporte desde su infancia, especialmente el baloncesto, acabó eligiendo el fútbol dadas las dificultades de acceso a las instalaciones del baloncesto. Después de obtener su bachillerato, se formó como árbitro y obtuvo su certificado en arbitraje en 2008, al mismo tiempo que continuaba su formación en enfermería y partería en la Universidad de Gitwe (Ruanda).

En 2012, comenzó su carrera internacional. Se convirtió en árbitro de fútbol de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y comenzó a arbitrar competiciones continentales. Dos años más tarde, en 2014, arbitró su primer partido en una competición internacional para el Campeonato Africano Femenino. Ella ofició como árbitro central para el partido Zambia-Tanzania.

Como uno de los principales hechos sobre Salima Mukansanga, es fascinante indicar que su temperamento se ha parecido mucho al del ex árbitro italiano Pierluigi Collina, quien fue anunciado como el "Mejor Árbitro del Año" de la FIFA seis veces consecutivas, siendo muy venerado como uno de los mejores árbitros de fútbol de todos los tiempos.