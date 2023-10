Huntelaar pone la puntilla a la crisis del Ajax con su dimisión

Dimisión del director deportivo del club, Klaas-Jan Huntelaar, alega estar agotado mentalmente y en busca de un descanso La dimisión de Huntelaar ha atraído todas las miradas hacia un objetivo común: el entrenador Maurice Steijn

La situación en Ámsterdam se vuelve cada vez más crítica, y la luz al final del túnel parece alejarse en el horizonte. El Ajax se encuentra inmerso en una profunda crisis, tanto en el ámbito deportivo como institucional, que actualmente parece no tener un final feliz a la vista.

El último y grave contratiempo ha sido la dimisión temporal del director deportivo del club, Klaas-Jan Huntelaar, quien alega estar agotado mentalmente y en busca de un período de descanso. Esta decisión ejemplifica la gravedad de la situación en el Johan Cruyff Arena.

El equipo de la capital neerlandesa comenzó la temporada con una victoria sobre el Heracles, un comienzo que, en retrospectiva, parece ser un espejismo. Desde entonces, nueve partidos disputados y solo una victoria, que se logró en la fase previa de la Europa League contra el Ludogorets el 12 de agosto. En la actualidad, el Ajax acumula siete partidos sin ganar, tanto en competiciones domésticas como en Europa. Dos meses de resultados dramáticos han llevado al club a ocupar la decimosexta posición en la clasificación de la liga, una posición que, si persiste, podría implicar jugar un partido de playoff por el descenso.

La dimisión de Huntelaar ha atraído todas las miradas hacia un objetivo común: el entrenador Maurice Steijn. La presencia de este técnico neerlandés en el banquillo, que llegó al Ajax este verano firmando un contrato por tres temporadas, ahora se encuentra en duda, y su futuro está más incierto que nunca. "No puedo imaginarme que vaya a ser despedido. No he recibido señales en ese sentido. Estoy comprometido en darlo todo hasta el último momento", declaró últimamente Steijn tras la derrota liguera ante el AZ Alkmaar acerca de su situación.

La crisis en el Ajax es evidente y profunda, lo que pone en peligro tanto el futuro a corto plazo como el éxito a largo plazo del club. La presión aumenta en Ámsterdam, y las decisiones que tome la directiva serán cruciales para encauzar al equipo en una nueva dirección. La afición espera una solución a esta problemática situación lo antes posible.