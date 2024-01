Guardiola, contra su peor pesadilla

Ni el Anfield, ni Stamford Bridge, ni el Emirates Stadium... Nunca un estadio se le había resistido a Pep Guardiola como el Tottenham Hotspur Stadium. Los números del técnico del Manchester City desde la construcción, en 2019, del nuevo feudo de los Spurs rozan lo irreal para el de Santpedor: Cinco partidos, cinco derrotas, cero goles a favor y siete goles en contra. Un auténtico drama.

"Todavía no lo he conseguido todo, me falta ganar en el campo del Tottenham", bromeaba Pep tras el triplete conseguido la temporada pasada. No obstante, todos sabemos cómo es Guardiola y que detrás de esa chanza se esconde una obsesión por acabar con esa nefasta racha.

La FA Cup le otorga al entrenador del City una nueva oportunidad para hacerlo, en una eliminatoria en la que dos de los mejores equipos de Inglaterra se enfrentan por un puesto en octavos. Ambos lo harán, eso sí, sin sus principales estrellas. Postecoglu no podrá contar con Heung-Min Son, en la Copa Asia, y Guardiola no dispondrá de Haaland, con el que mantiene la precaución. No es sin duda la mejor noticia para Pep, que en los últimos cinco años acumula 84 disparos sin hacer gol en un estadio de auténtica pesadilla para él.