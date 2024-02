Guardiola: "Si alguien quiere a Haaland, que nos llame"

Pep Guardiola habló sobre el futuro de Erling Haaland y los posibles pretendientes del noruego. En la rueda de prensa previa al encuentro entre el City y el Brentford, el técnico tuvo que responder a muchas cuestiones sobre el delantero.

"No lo sé", dijo Guardiola sobre si se habían iniciado conversaciones entre el club y el jugador para renovar su contrato. "No estoy involucrado en eso, no lo sé", repitió el entrenador citizen cuando le preguntaron si un posible interés del Real Madrid aceleraría las conversaciones.

Pep se soltó y habló claro cuando le preguntaron si animaría al City a negociar un nuevo contrato con Haaland: "¿Qué piensas? (al periodista) ¿Que no queremos que Erling se quede una década? Honestamente... ¡Lo queremos! Sí o sí. Estamos enamorados de él, lo queremos".

"¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Estamos felices de tener a Erling, él también está feliz de estar con nosotros, eso es lo que sabemos. No podemos controlar lo que dice la gente... Hoy un chico en twitter comenta: '¡Es una gran noticia, va a pasar!'. No va a pasar. Pasará cuando Haaland decida renovar o no, o cuando el City decida renovarle o no, cuando tenga ofertas o no...", explicó Guardiola.

"Si alguien quiere a Haaland, es fácil. Llama al Manchester City y pregunta. Eso es lo que hacemos cuando queremos a alguien, no es más complicado que eso", afirmó Pep. "Es simple. Si alguien quiere a nuestros jugadores, llama a nuestro director deportivo, hace una oferta, convence al jugador... Fácil. No estoy aquí para comentar sobre si cada jugador puede salir, pero no recibimos ofertas, según mi información".

"Si realmente quieren a nuestros jugadores, es un honor para nosotros, significa que hicimos un buen trabajo y especialmente Haaland lo hizo en este caso. Pero, ¿es cierto? No lo sé. Solo es para hacer un poco de ruido", concluyó el técnico sobre el tema.