Gonçalo Ramos, el último de la 'factoría Benfica'

El 'pistoleiro' volvió a brillar en Champions ante el Brujas y se erige como el nuevo gran '9' que viene Vivió la temporada pasada a la sombra de Darwin Núñez, pero este año está demostrando ya todo su potencial en solitario

Si en algo se ha especializado el Benfica en los últimos años es en revalorizar talento joven, fichado o surgido de la cantera, y venderlo a un precio desorbitado. Acuérdense de los Rúben Dias, Ederson, Joao Félix y compañía o de los recientes Darwin Núñez y Enzo Fernández. Nadie en el mundo ficha y vende tan bien como las 'Águilas', que ya se preparan para el próximo traspaso sonado.

Si António Silva no dice lo contrario, Gonçalo Ramos apunta a ser el encargado de volver a llenar las arcas lisboetas. Porque tras el Mundial en Portugal solo se habla de él, porque hay unos cuantos 'grandes' en busca de un '9' de garantías y porque está demostrando esta temporada que, a sus 21 años está ya más que listo para dar el salto.

Permaneció a la sombra de Darwin Núñez la campaña pasada, pero en esta ya sin el uruguayo se ha destapado como uno de los goleadores del momento. Lleva 23 goles y 9 asistencias en los 34 partidos que ha disputado, es decir, que va casi a gol o asistencia por partido. Está involucrado en algún tanto del Benfica cada 77 minutos. Unas cifras tremendas.

El trampolín del Mundial

El mundo pareció descubrirle en los octavos de final del pasado Mundial de Qatar, cuando Fernando Santos decidió sentar a una leyenda como Cristiano Ronaldo para apostar por este jovencísimo '9' que venía de grandes actuaciones con el Benfica. El resultado fue un 6-1, con 'hat trick' incluido del 'pistoleiro' lisboeta. Desde entonces, Gonçalo Ramos no se ha movido del foco mediático.

Sigue siendo imparable en Portugal como lo estaba siendo desde inicio de temporada, pero además en Europa también está logrando sobresalir. Como en el partido de vuelta ante el Brujas. Otra goleada del Benfica, otra vez que Ramos interviene con dos goles y una asistencia.

Pero Gonçalo no es solo lo que hace dentro del área, sino también lo que produce y trabaja, tal y como asegura su técnico Roger Schmidt: “Me encanta. No solo por sus goles. Su actitud es excelente, mete goles pero ayuda mucho en el trabajo defensivo y sabe jugar con el equipo”, indicó tras la victoria ante el Brujas. Todo apunta a que será el próximo traspaso sonado en el fútbol luso, que no deja de sacar más y más talento.