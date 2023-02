¡Todos los finalistas en las diferentes categorías de The Best 2022!

Leo Messi, Pep Guardiola, Thibaut Courtois y Alexia Putellas entre los nominados en diferentes categorías para hacerse con este galardón Los ganadores de los premios 'The Best FIFA Football Awards 2022' se conocerán el lunes 27 de febrero en París

Un año más, la FIFA otorga los premios The Best a las figuras más destacadas del fútbol, tanto masculino como femenino. Estos galardones se conceden tras los votos emitidos por jurados internacionales. Los jurados se componen de los entrenadores de las selecciones, las capitanas y los capitanes actuales de las selecciones, un periodista especializado que represente a cada selección y los aficionados registrados en FIFA.com. Repasamos todos los finalistas de las diferentes categorías del premio The Best:

Los tres finalistas para el The Best al Jugador de la FIFA:

Karim Benzema (Real Madrid)

(Real Madrid) Kylian Mbappé (PSG)

(PSG) Lionel Messi (PSG)

Los tres finalistas para el The Best a la Jugador de la FIFA:

Beth Mead (Arsenal)

(Arsenal) Alex Morgan (San Diego Wave)

(San Diego Wave) Alexia Putellas (FC Barcelona)

Los tres finalistas para el The Best al Entrenador de Fútbol Masculino de la FIFA:

Ancelotti (Real Madrid)

(Real Madrid) Guardiola (Manchester City)

(Manchester City) Scaloni (Selección Argentina)

Las tres finalistas para el The Best a la Entrenadora de Fútbol Femenino de la FIFA:

Bompastor (Olympique Lyon)

(Olympique Lyon) Sundhage (Selencción Brasileña)

(Selencción Brasileña) Wiegman (Selección Inglesa)

Los tres finalistas al premio 'The Best' al Portero de la FIFA:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

(Real Madrid) Emiliano Martínez (Aston Villa FC)

(Aston Villa FC) Yassine Bounou (Sevilla FC)

Las tres finalistas al premio 'The Best' a la Portera de la FIFA:

Ann-Katrin Berger (Chelsea FC)

(Chelsea FC) Mary Earps (Manchester United)

(Manchester United) Christiane Endler (Olympique Lyon)

Los tres finalistas al Premio Puskás de la FIFA:

Marcin Oleksy (Warta Poznan )

(Warta Poznan Dimitri Payet (Olympique Marsella)

(Olympique Marsella) Richarlison (Tottenham Hotspur)

Los ganadores de los premios 'The Best FIFA Football Awards 2022' se conocerán el lunes 27 de febrero en la ceremonia que tendrá lugar en la capital francesa.