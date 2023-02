El fichaje frustrado de Malcom por el PSG

El equipo parisino estuvo interesado en el ex del Barça, estrella del Zenit de San Petersburgo y cara visible de la liga rusa El club ruso no iba a dejarlo salir si la oferta no era realmente irrechazable y se dedicó a especular con el brasileño

El nombre de Malcom se postulaba como una de las ‘bombas’ que podían explotar antes del cierre de mercado. El PSG se interesó en el ex del Barça para reforzar su ataque. Buscaban un extremo derecho. Tras la poca colaboración del Zenit, los parisinos fueron a por Ziyech, pero la documentación del jugador no se registró a tiempo. Al final, Malcolm se quedó sin regresar a su antigua casa, la Ligue 1, y el PSG con las manos vacías.

La oferta del Paris Saint-Germain significaba su deseado billete de vuelta a Francia y a la élite europea. Tras destacar en el Girondins de Bordeaux, el Barça se lo robó a la Roma en el último momento a cambio de 41 millones de euros. Tras solo una temporada de azulgrana, la 2018/19, en la que disputó 24 partidos, marcó cuatros goles y repartió dos asistencias, puso rumbo al Zenit ruso por prácticamente la misma cantidad económica.

Malcom durante la presentación con el FC Barcelona | FCB

Desde su salida en agosto de 2019, ya suma casi cuatro temporadas lejos de las grandes ligas. Sin embargo, se ha convertido en el líder indiscutible del Zenit y en la cara visible de la competición rusa. Su gran nivel este curso, en el que ya suma 12 goles en 17 partidos, le pusieron de nuevo los focos encima.

El Zenit 'jugó' con Malcom

Con 25 años y mucha carrera por delante, el Zenit no tenía en sus planes dejarle salir. Aún menos a mitad de curso. Mientras su propio entrenador, Sergej Semak, reconocía públicamente el interés del PSG y aseguraba que de haber una oferta formal "se consideraría", las posturas entre clubes estaban bastante alejadas.

El Zenit buscaba una cesión con compra obligatoria de 40 millones, lo que pagaron al Barça en 2019. El PSG quería una cesión simple. Viene, juega y se va. Cuando todo parecía roto y los parisinos fueron a por Ryan Cherki (19 años, Olympique de Lyon), la prensa local reactivó la operación con unas declaraciones de Alexandr Medvédev, director general del club. "No den la lata. Esperen al cierre de la ventana francesa de fichajes".

Malcolm, durante un partido con el Zenit de liga rusa | Instagram

Finalmente, las negociaciones fracasaron y tal como explicaba su agente, Luis Fernando García, "al PSG le interesaba una cesión, lo que, naturalmente, no convenía al Zenit". Desde un inicio, el club ruso no estaba dispuesto a perder a su buque insignia a media temporada, aún menos por una cesión simple.

El PSG también se quedó sin Ziyech

Con los nombres de Malcom y Cherki descartados, el club parisino fue a por Hakim Ziyech. Sin minutos en el Chelsea, lograron alcanzar un acuerdo de cesión simple. Lo que buscaban inicialmente para reforzar el extremo derecho. Por desgracia para ambos, la documentación del marroquí no se registró a tiempo. La LFP denegó el recurso de apelación del PSG y Ziyech se quedó en Londres. Al final, ni Malcom ni el PSG lograron lo que querían.