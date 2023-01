Malcom se queda en el Zenit tras falta de acuerdo con el PSG

Las negociaciones entre clubes ha fracasado y el brasileño se quedará en Rusia El conjunto ruso estaba dispuesto a cederlo solo con opción de compra de alrededor de 40 millones de euros

El brasileño se quedará en el Zenit San Petersburgo tras fracasar las negociaciones entre el club ruso y el PSG, según confirmó hoy su agente, Luis Fernando García.

"Las negociaciones han terminado. Malcom se queda en el Zenit", sentenció García al diario 'Sport-Express'. Y es que pese al interés del conjunto parisino, además de que el director general del Zenit, Alexandr Medvédev, haya admitido contactos con Nasser Al-Khelaifi, el brasileño no se moverá de su club. "No será traspasado. Al PSG le interesaba una cesión del futbolista, lo que, naturalmente, no convenía al Zenit", aseguró.

Medvédev respondió que debido, entre otras cosas, "a los grandes gastos del PSG relacionados con (el argentino Leo) Messi, la variante de un traspaso completo este invierno para ellos no es lo preferible". Añadió que después de ese contacto el club francés no realizó una nueva oferta, aunque el directivo ruso le agradeció que el PSG no intentara recurrir a la opción de la FIFA que permite a los futbolistas romper unilateralmente contratos con los clubes rusos y ucranianos debido al actual conflicto.

Tampoco dudó en comparar a Malcom con Dembelé, cuyo precio actual, recordó, es de 60 millones de euros, pese a marcar sólo cinco goles y tener un pobre rendimiento en el Mundial de Catar. A la vez que admitió que al brasileño le apetecía fichar por uno de los grandes clubes europeos, algo que no descartó en un futuro. "Siempre hemos estado a favor de que nuestros jugadores, tras brillar en el Zenit, pueden jugar en los mejores clubes de las cinco grandes ligas".

Según la prensa local, el Zenit estaba dispuesto a ceder al zurdo brasileño, aunque sólo con opción de compra por unos 40 millones de euros, lo que le costó a los rusos su fichaje del Barcelona en 2019.

Malcom, que no disputó el Mundial de Catar, tiene un valor de mercado de 24 millones de euros tras marcar doce goles y repartir cinco asistencias en 17 partidos de liga con el equipo ruso.