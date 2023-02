¡La apelación del PSG por Ziyech no prospera!

La LFP ha denegado el recurso presentado por el conjunto parisino y Ziyech no saldrá de Londres Ambos clubes acordaron un movimiento en forma de cesión, pero no se registró a tiempo

El delantero del Chelsea, Hakim Ziyech, no se moverá de Londres. Pese al acuerdo entre clubes, la documentación del jugador no se registró a tiempo y el traspaso no se puedo llevar a cabo contra todo pronóstico.

El marroquí, que completó un excelente Mundial en Qatar 2022 y era una de las grandes oportunidades del mercado, se había convertido en un objetivo prioritario para el equipo dirigido por Cristopher Galtier: las dos partes acordaron una cesión en términos desconocidos.

