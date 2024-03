Felipe Melo advierte a Alves: "Si lo hubiera hecho con mi hija..."

Los escándalos de violación de Robinho y Dani Alves se han convertido en uno de los debates más encendidos de la actualidad en Brasil. Las reacciones no paran de sucederse, la última de un Felipe Melo que ha dejado clara su posición respecto al tema.

El centrocampista de Fluminense ha criticado duramente los casos de violación de sus compatriotas en una entrevista a 'Globoesporte', donde ha mandado un mensaje claro sobre su posición: "Mira, antes que nada nadie está obligado a hablar del tema. 'Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla?'... No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema en hacerlo yo ahora", explica.

El jugador no se ha cortado en calificar los delitos de ambos: "Tengo una hija de 15 años. Si lo hubiera hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista. Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres y hay que respetar a los hombres", explica.

El brasileño, que coincidió con ambos en la selección brasileña, recuerda el momento en el que se enteró de las noticias: "Llega como una bomba, pero tienen que pagar por lo que hicieron. Si son condenados, deberán pagar por ello. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio. Tienes que pagar, y después de pagar la multa y marcharte, tienes que ser resocializado", concluyó.