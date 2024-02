Los dos españoles que impulsan a Catar a la final de la Copa Asia

La selección de Catar está cada vez más cerca de revalidar el título de la Copa Asia. El combinado catarí superó en las semifinales a Irán, y únicamente le queda el 'escollo' de Jordania para volver a proclamarse campeón del campeonato asiático.

Un tanto a siete minutos del final de Almoez Ali deshizo el empate establecido al inicio de la segunda parte y dio el triunfo 2-3 al combinado catarí ante la selección iraní. Catar se aferra a la corona que logró en Emiratos Árabes en el 2019 y defenderá su trono hasta el final.

Entre la gran hazaña que está realizando la selección catarí, se encuentra la presencia de dos españoles: Tintín Márquez, como entrenador del equipo, y Luis García, como ayudante en el cuerpo técnico.

El ex jugador y ex entrenador del Espanyol está ejecutando un excelente trabajo al frente del combinado de Catar, y está a un solo partido de ser campeón de la Copa Asia. No era tarea fácil igualar el papel de la selección catarí en 2019, pero, a la espera de la final, Tintín se encuentra acariciando la gloria.

Por otra parte, Luis García se incorporó al 'staff' de Catar tras su fulminante destitución en el RCD Espanyol. El ex preparador 'perico' parece haber encontrado un buen acomodo en la selección catarí.

La colaboración entre Tintín Márquez y Luis García no es nueva, ya que ambos han compartido una excelente relación en el pasado. Márquez fue el técnico de García en el Espanyol a principios de 2008, antes de ser destituido en noviembre de ese año.