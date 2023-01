Duras críticas a Neymar por no acudir al funeral de Pelé

La ausencia del jugador del PSG no ha sentado bien en Brasil "Ha presionado al PSG para ir de fiesta y no para esto", ha comentado el periodista José Luiz Datena

El funeral de Pelé tuvo una ausencia muy inesperada. Neymar Júnior no acudió a la ceremonia y se quedó en París. En Brasil todavía no se entiende que el que para muchos iba a ser el heredero de 'O Rei' se quedara en la capital francesa. Y más, sabiendo que tenía que cumplir sanción después de su absurda expulsión contra el Estrasburgo el pasado 28 de diciembre.

En su lugar, el brasileño le pidió a su padre que le representara en su nombre. "Con mucha tristeza mi hijo me pidió para estar aquí. Que en el lugar de él pudiese dar apoyo a la familia, porque uno sabe cómo es de triste perder a alguien. No perdimos solo a un deportista, perdimos al ciudadano, perdimos a la persona Pelé".

Sin embargo, en su país no se han tomado bien el hecho de que la estrella no haya aparecido en un día tan destacado para todos los brasileños. El periodista José Luiz Datena no se ha mordido la lengua al hablar de la situación. "Si quisiera venir, vendría. Bien pudo Neymar haber presionado al PSG para venir aquí. Ya ha presionado varias veces al club para venir a fiestas, por qué no pedirle al PSG para despedirse de Pelé. Creo que Neymar, como jugador brasileño, tenía la obligación de venir a ver el ataúd de Pelé. Era importante para el fútbol brasileño".