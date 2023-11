El 'Dibu' se sincera: "Sufrir para conquistar es la historia de mi vida"

Tras ser elegido el mejor portero del mundo, el argentino se ha sincerado en una entrevista a L'equipe Su infancia, la dureza del camino para poder alcanzar la selección y un Mundial que le convirtió en mejor portero

Ganador del Trofeo Yachine en la Gala del Balón de Oro del pasado lunes, Emiliano Martínez, más conocido como el 'Dibu', se sincera en una entrevista a L'equipe, donde repasa su vida personal y profesional hasta llegar a lo más alto.

El guardameta de la selección argentina y del Aston Villa aseguró que el premio se debe a su totalidad al Mundial, que recuerda con gran cariño. "No hay mayor recompensa que convertirse en campeón del mundo. Nunca había sentido algo así" aseguró el 'Dibu', que repasó así su carrera hasta llegar a su gran sueño.

P: Hace un año eras poco conocido por el público en general. Hoy, la gente te conoce en todo el mundo. ¿Qué te dices a ti mismo cuando recuerdas la temporada pasada?

R: Sigo siendo el mismo chico con el mismo entusiasmo. Todo esto lo tomo como un reconocimiento al enorme trabajo que he realizado durante tantos años, después de haberme ido tan lejos de casa, tan joven ( a los 13 años) . Pero yo quiero más. Quiero seguir ganando títulos. Acabo de cumplir 31 años, todavía me queda un largo camino por recorrer en mi carrera y estoy seguro de que voy a conseguir muchos más trofeos.

Volvamos al lugar donde empezó todo, a Mar del Plata, donde naciste y creciste con tu familia.

Mis padres siempre trabajaron duro. Mi hermano es como yo un gran aficionado al fútbol y a los coches. Mar del Plata es un pueblo conocido por su pescado y su playa. Es una especie de Miami de Argentina. La apodan “la Feliz” (la feliz) . Pocos jugadores de alto nivel vienen de allí porque prefieren salir de fiesta o ir a la playa. (Risas.) Aunque hoy está cambiando un poco porque están surgiendo talentos. Para mí es la mejor ciudad del mundo.

El entorno es idílico pero tu infancia no fue fácil...

No, no diría eso. Para mi padre era difícil, tenía que trabajar diez, doce horas diarias. Él sufrió. Cuando trabajas en un puerto de Argentina, a veces te pagan y a veces no. Algunas personas se escapan porque no quieren pagarte... Mi padre y mi madre tuvieron que trabajar más para pagar las facturas o la matrícula escolar. Su ejemplo nos hizo muy fuertes a mi hermano y a mí.

Son pocos los jugadores actuales que hablan abiertamente de su apoyo psicológico. Cómo te ayuda esto?

Cada año me enfrento a cosas nuevas, buenas o malas. Me ayuda a encontrar el equilibrio. No me siento grande cuando gano y tampoco me siento catastrófico cuando encajo cuatro o cinco goles. Me permite mantener el control cuando estoy enojado. Y es que, aunque parezca que todo va bien, siempre tienes algún pequeño dolor en alguna parte o algún problema en casa. Simplemente me ayuda a concentrarme en el momento presente y en lo que amo desde que era niño, que era jugar al fútbol.

Finalmente explotas en la 2020-2021 con el Aston Villa, a los 28 años...

Tuve una discusión con Mikel Arteta, mi entrenador en el Arsenal, y le dije que mi sueño era jugar en la selección y que para eso Me tengo que ir. No le gustó, pero lo entendió, me dijo que me daría un bono de salida y el Aston Villa se apostó por mí. Gracias a este club pude conseguir mi objetivo y este año jugamos por primera vez en trece años una competición europea.

¡Y luego despegaste como un cohete!

¡Sí, un cohete con el depósito lleno de nitroglicerina y turbinas a todo trapo!. En realidad, es el resultado de un proceso que ha durado varios años. Trabajé tanto para llegar allí que, cuando comencé en la selección no sentí depresión. Fue un orgullo inmenso estar allí y quería aprovecharlo. Cada vez que tengo que jugar con Argentina soy como un niño con su juguete nuevo.

Y luego llega el Mundial de Qatar 2022, con una primera fase más complicada de lo esperado...

Para mi debut en el Mundial, sacar dos goles de dos remates contra Arabia Saudita (1-2) fue muy doloroso. Después de eso no quise hablar con nadie. Me despertaba en medio de la noche sudando frío y pensando que tenía que volver a casa después de haber fracasado. Pero no quería irme tan rápido. Mi familia había reservado un hotel en Doha por un mes. Desde el día después de este partido trabajé mucho con mi psicólogo y eso me ayudó mucho a prepararme para el partido contra México (2-0) . Estaba muy estresada pero muy tranquila al mismo tiempo. Después de esta victoria y la de Polonia (2-0) , sentí que el equipo estaba seguro de su fuerza.

En la final, ¿en qué piensa antes de entrar al terreno de juego?

Siento confianza y orgullo. Cuando salí a calentar me dije que pasara lo que pasara tenía que disfrutar ese momento. Durante setenta y cinco minutos ha sido el mejor partido que hemos jugado con este equipo. Y lo bonito del fútbol es que en apenas diez minutos todo puede cambiar. Pero este partido me convirtió en un mejor portero. Sufrir para superar es la historia de mi vida.

¿Le dio Lionel Messi alguna indicación sobre la forma en la que Kylian Mbappé ejecuta sus penaltis?

Sí, sabía que le gustaba disparar alto, cerca del poste. En su primer penalti intenté ir a por el balón allí, pero disparó raso y solo pude tocarlo. Si me hubiera tirado al suelo como lo hago normalmente, lo habría detenido. Luego, en el segundo gol, en el partido, tardé un poco en salir y creo que podría haberlo hecho mejor. En su segundo penalti pensé que iba a abrir el pie, pero lo volvió a cerrar. Es el único donde estoy lejos. Porque en su tiro a portería todavía le pegué, pero no lo suficiente.

La FIFA decidió en marzo regular aún más las tandas de penales para evitar la desestabilización...

Es demasiado tarde. (Risas.) ¡ Ya está, ya está! Obtuve lo que quería, pueden cambiar las reglas o lo que quieran, no me afecta. Seguiré dando lo mejor de mí para la selección.

En Argentina se la llamó "ley anti-Dibu"

La ley anti-Dibu... ¡Me gusta! Es bueno saber que yo causé esto. Estoy simplemente orgulloso de haber ayudado a mi país a ganar.

¿Puedes contarnos qué significa para ti esta victoria en el Trofeo Yachine?

Al final es más una alegría para mi familia que para mí, porque saben cuánto sufrí y cómo luché para llegar a donde estoy hoy. Por supuesto, ganar este trofeo me da coraje, también me da ganas de seguir creciendo como persona, como jugador. Es un reconocimiento a mi trabajo.

Lo has ganado todo en la selección y a nivel individual durante los dos últimos años. ¿Cuál es tu sueño ahora?

Mi sueño es ser un buen padre, un buen compañero, un buen hermano mayor, un buen hijo y seguir por el mismo camino. Jugar todos los partidos que vienen como final, como ya lo hice cuando era niño en Argentina, en Mar del Plata.