Deschamps, sobre Zaire-Emery: "Podría ser su abuelo, pero lo trataré como a uno más"

El seleccionador aseguró que la joven promesa del PSG tiene el talento necesario para jugar en la absoluta de Francia "Hay jugadores de 30 años que no tienen la misma madurez que él; ha sido capaz de rendir con continuidad", afirmó

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reconoció que "podría ser el abuelo" de la perla del PSG Warren Zaïre-Emery, que con 17 años ha sido llamado por primera vez con la selección absoluta gala y apunta a convertirse en el debutante más joven del siglo con 'les bleus', pero no tendrá "un trato diferente" con el futbolista a pesar de su juventud.

"Desde el momento en el que está aquí, ya tenga 17, 18, 19 o 20 años, forma parte de los jugadores jóvenes. No voy a tener un trato diferente con él. Quizás tenga más indulgencia. El peso de la camiseta... Lo tiene todo, pero tiene que darse de forma natural. No voy a persuadirlo de más, eso significaría que lo considero por separado. Creo que tiene su lugar. Quiero que haga las cosas con confianza, con libertad. Si tiene que jugar, que lo haga lo mejor que pueda. No tiene que presionarse a sí mismo. Que sea él mismo", explicó.

Preguntado por si existe un enfoque distinto para dirigir a un jugador tan joven, Deschamps respondió: "No te excedas, simplemente déjalo en paz. Él tiene la habilidad. [...] Debe mantener su serenidad, su tranquilidad. Yo podría ser su abuelo y Olivier Giroud su padre si fuera precoz".

"Yo era mucho mayor que él cuando llegué. No me gustan las comparaciones. Cada uno puede tener perfiles y cualidades diferentes. Destila mucha madurez, hay jugadores de 30 años que no tienen la misma madurez que él. Ha sido capaz de rendir con con continuidad", afirmó al ser cuestionado por si existen similitudes entre Zaïre-Emery y el Deschamps jugador.

Por otra parte, el seleccionador francés evitó posicionarse sobre las recientes críticas de Luis Enrique a Kylian Mbappé: "Eso es asunto de Luis Enrique. No estoy aquí para molestar a nadie. Tienes que hacer la pregunta a ambas partes. Cada técnico hace las cosas de manera diferente. Lo que le pedimos a un atacante es que sea resolutivo. Si hay alguien que es muy eficiente ese es Kylian".

Finalmente, Deschamps negó que el debate en el lateral derecho entre el barcelonista Jules Koundé y el jugador del Marsella Jonathan Clauss haya concluido: "No hay debate cerrado, siempre estamos alerta. Jonathan regresó sano y salvo. Malo Gusto llegó durante la última concentración, estamos mirando a otros. No quiero decir que esté cerrado".