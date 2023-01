La declaración que honora al hijo de Pelé

Edinho prefiere no cargar contra los cracks brasileños que no fueron al entierro de 'O Rei' y ensalza el cariño de los hinchas La prensa brasileña ha criticado con muchísimas dureza a todos los exinternacionales que no estuvieron en el funeral de Pelé

Edinho optó por no ahondar en polémicas a la hora de valorar el funeral de su padre, 'O Rei' Pelé que tuvo lugar el último martes en Santos. El ahora entrenador del Londrina, de la Serie B del Brasileirao, pasó de puntillas cuando le preguntaron sobre las numerosas ausencias de exfutbolistas internacionales brasileños que fueron campeones del mundo en el velorio y el funeral del mayor futbolista de todos los tiempos, fallecido a los 82 años a causa de un cáncer de colon.

"Respecto a los comentarios y alguna que otra crítica de gente que no fue allí... prefiero valorar mucho a la gente que sí fue. Y entiendo totalmente a las personas que no lo hicieron. El fin de año es una época del complicada para viajar, nadie, por supuesto, se planeó naturalmente. Es entendible. Estoy seguro de que, independientemente de si fue o no, hubo mucho cariño y mucho amor, mucho respeto", explicó Edinho en rueda de prensa.

El Santos FC calcula que más de 230.000 hinchas de todas las edades y clubes pasaron por el estadio de la Vila Belmiro para dar el último adiós a 'O Rei'. La polémica surgió cuando se constató de que solo dos internacionales brasileños que jugaron el Mundial en este siglo XXI comparecieron a las celebraciones funerarias: Zé Roberto y Elano, ambos exfutbolistas del Santos.

En este contexto, llamó la atención que ninguno de los integrantes de la Seleçao que ganó el 'Penta', en 2002, la última Copa del Mundo ganada por Brasil pasó por el estadio del Santos... pero, en cambio, Ronaldo, Ronaldinho Gaucho, Rivaldo, Kaká, Roberto Carlos y Cafú sí que estuvieron en el Mundial de Qatar, a cuerpo de rey, invitados por la FIFA. Y este doble rasero ha indignado a la prensa brasileña.

Entre los brasileños que han sido campeones del mundo, solo dos hicieron acto de presencia para despedir a 'O Rei': Clodoaldo, que era compañero de Pelé en el Santos con el que ganó el Mundial de México 70 y el exdeportivista, Mauro Silva, campeón en Estados Unidos 94, y que ahora tiene un cargo directivo en la Federación Paulista de Fútbol.

"Todo lo que se habló fue ganando dimensión en internet, pero mi familia y yo no nos centramos en eso, no lo absorbemos. Tenemos mucho agradecimiento y cariño por la gente que estuvo ahí, sobre todo por la gente, fueron 24 horas de cola interminable durante el velorio, no paraba, una cosa increíble. Me siento privilegiado, honrado de estar allí representándolo a él, a la familia. Ahora seguimos adelante, intentando día tras día superar el dolor. Cumplir mis objetivos personales dentro del fútbol, estoy seguro que esto le traerá muchas alegrías", expuso Edinho.