Daniele de Rossi debuta como entrenador

El ex jugador firma con la SPAL de Serie B hasta 2024 Tras solo dos victorias en nueve jornadas el club ha apostado por el ex-romanista

Daniele de Rossi está preparado para iniciarse en los banquillos como entrenador. Según apuntan desde Italia Di Marzo y SkySport Italia o el propio Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, el ex jugador de la AS Roma o Boca Juniors ha llegado un acuerdo para liderar el proyecto de la SPAL de Serie B durante dos campañas, hasta 2024.

Former Roma, Boca Juniors, Italy star Daniele De Rossi set to start his career as manager.



Agreement as new head coach of Serie B side Spal, owned by Joe Tacopina.



2006 WC Champions in Serie B 🇮🇹



Fabio Cannavaro, Filippo Inzaghi, Fabio Grosso.



…and Gigi Buffon, as a player! pic.twitter.com/CoZOh1gYwY