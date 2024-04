Cesc Fábregas se pronuncia sobre su futuro como entrenador

Cesc Fábregas continúa con su preparación en las sombras con la mente puesta en la máxima élite. El entrenador de Arenys de Mar se forma como técnico en el Como 1907 italiano, que apunta a subir a la Serie A esta misma temporada en un proyecto a largo plazo liderado por el campeón del mundo.

El equipo italiano confió en Cesc como entrenador asistente nada más colgó las botas en el club italiano. El de Arenys hace de segundo de Osan Roberts hasta que tenga licencia, aunque sus funciones son las de técnico principal del primer equipo. Fábregas tomó las riendas del equipo en un proyecto a largo plazo, que puede empezar a recoger sus frutos esta misma temporada con el ascenso a la Serie A.

En una entrevista a PA News, Cesc explicó sus sensaciones como entrenador del Como: "Estamos trabajando bien, la gente es muy dedicada, los propietarios están invirtiendo bien y de manera inteligente. Todos estamos en la misma página, evolucionando cada semana para intentar crear esta familia, esta unión, veamos dónde estamos en la temporada".

Un futuro prometedor

El entrenador ha estado relacionado con algunos equipos de la Premier League en los últimos meses, aunque su mente se centra en el Como: "Nunca se sabe cómo será el futuro, pero quiero ser el entrenador principal. Estoy haciendo mi propio camino en este momento. Mi ambición al cien por cien es entrenar algún día a un gran club de la Premier League, la Liga de Campeones...", explicó.

"Pero hay que respetar los pasos correctos. Siento que ya estoy preparado para ser entrenador del primer equipo, así que no quiero dedicarme a este tipo de pequeños entrenamientos como asistente. Tengo muy claro tengo cosas en la cabeza que sólo quiero ser entrenador principal, entrenador del primer equipo, y por eso haré mi propio camino hasta que esté listo para subirme a un gran tren. Pero por ahora queda un largo camino por recorrer. Recién estoy comenzando. Me siento un privilegiado por la oportunidad que me ha brindado Como y estoy muy feliz aquí", concluyó.