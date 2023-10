Carlos Soler, desaprovechado en el PSG

Luis Enrique, su gran valedor en la selección española, no le está dando protagonismo esta temporada Su ostracismo ha despertado el interés de clubs de la Premier y la Liga de cara al mercado de invierno

Catorce meses han transcurrido desde que Carlos Soler abandonara Valencia rumbo a París. Luis Campos, director deportivo de los parisinos, fue su principal valedor y Galtier vio con buenos ojos la llegada del mediocentro tras unas excelentes temporadas en Mestalla donde era el líder del equipo. A pesar de llegar con la temporada ya empezada, Soler consiguió cumplir con nota su primer año galo: fue el jugador con más goles anotados fuera de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) con 6 tantos y el quinto que más goles produjo en total con nueve dianas. Fuera del famoso tridente, tenía también los mejores números del equipo en producción de goles por minutos, marcaba cada 255' y producía un gol cada 170’.

Con esos datos y la llegada de un entrenador al que ya conocía, su segundo año en el Parque de los Príncipes se preveía como una buena oportunidad para seguir mejorando registros (ya sin el hándicap de la adaptación, el cambio de país y haciendo la pretemporada completa). Sin embargo, se desconoce por qué Luis Enrique no le ha dado la oportunidad de demostrar que puede ser la temporada de su consolidación. Sorprende, sobre todo, porque el asturiano confió en él para la Selección, donde jugó a sus órdenes trece partidos, ocho como titular, y marcó cuatro goles en los 687 minutos que estuvo bajo su dirección, siendo el centrocampista más goleador de España cuando ha ido convocado, con cuatro goles y superando a los mismísimos Dani Olmo y Gavi (dos cada uno).

Carlos Soler, celebrando un gol con el PSG | Twitter

De hecho, tras algunos partidos con la camiseta de España, el seleccionador se deshizo en elogios hacia el ex valencianista: "Yo lo veía en el club, en la sub-21, y pensaba que me gustaba. Hasta que no lo he tenido entrenando con nosotros no me he dado cuenta de que reúne todo lo que necesitamos para un interior y todavía nos aporta más cosas de las que pensábamos que tenía, además del nivel físico que cualquier jugador de alto nivel tiene…".

El freno de Luis Enrique

Ahora, sin embargo no le está dejando dejado demostrar todo ese potencial. No ha tenido la continuidad, ni los minutos para poder marcar diferencias. Aún así, Soler no se rinde: en el último partido contra el Rennes, a pesar de tener solo minutos residuales, mostró un compromiso incondicional por ganarse la titularidad. En dos minutos tuvo dos ocasiones. La primera, un robo del español que acabó con una ocasión perdonada de Mbappé, y la segunda, una oportunidad en la que el balón se le quedó un poco atrás y no pudo rematar cómodo.

Primera victoria de la temporada. Vamos a por muchas más! 💪🏻🔴🔵 #AllezParis @PSG_inside



Première victoire de la saison. On va aller en chercher encore beaucoup d'autres ! 💪🏻🔴🔵 pic.twitter.com/7KRPRXEK8w — Carlos Soler (@Carlos10Soler) 27 de agosto de 2023

Soler siempre ha destacado por ser un jugador discreto y sin excentricidades, que le gusta trabajar en la sombra y que genera siempre buen ambiente, de ahí que estar desaprovechado en el PSG haya generado el interés de varios clubes de cara a la ventana de invierno. La Liga o la Premier podrían ser un posible destino, aunque el jugador no tira la tolla y se siente con fuerzas de darle la vuelta a la situación para ganar protagonismo si le dan la oportunidad. La pelota está en el tejado de Lucho, quien, por no hacer valer al jugador, podría perderlo.