Arthur Melo asegura que está en el mejor momento de su carrera

El centrocampista brasileño Arthur Melo, exjugador del FC Barcelona y el Liverpool, equipos por los que pasó de forma discreta, aseguró que actualmente vive el mejor momento de su carrera deportiva en las filas del Fiorentina.

"Después del Barcelona, he estado en la Liga italiana y en la Premier League, y he aprendido mucho. Me siento más maduro. Físicamente, nunca he estado al nivel de hoy. Trabajé bastante para alcanzarlo", dijo en una entrevista al podcast Gringolândia.

A sus 27 años, dijo que hoy se siente un jugador "más completo" y que, por ello, considera que está en "el auge" de su trayectoria.

"El fútbol es muy dinámico y hay que estar bien físicamente. Estoy muy feliz (con mi estado de forma) y con la experiencia en esas tres ligas. Para mí, estoy en la mejor fase de mi carrera", aseveró.

Arthur está cedido por Juventus a la 'Fiore' hasta el final de la presente temporada europea.

El curso pasado jugó cedido en el Liverpool, pero las lesiones le impidieron tener minutos en el conjunto 'red'.

Antes militó en el FC Barcelona, club que le fichó del Gremio de Porto Alegre, en el que se dio a conocer al mundo y donde fue fundamental en la consecución de la Copa Libertadores de 2017.

Ha sido una veintena de veces internacional con la selección absoluta de Brasil, con la que logró la Copa América de 2019.

Sin embargo, desde hace bastante tiempo no forma parte de las convocatorias de la Canarinha, situación que espera revertir aprovechando su buena fase en el fútbol italiano.

"Para volver a la selección tengo que hacer mi parte. Tengo que estar concentrado en el Fiorentina, tener la continuidad que estoy teniendo y merecérmelo, y después ojalá que" el seleccionador Fernando Diniz "se acuerde de mí", señaló.