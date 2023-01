Cantona critica duramente a Cristiano Ronaldo: "Todavía no se da cuenta..."

El exjugador francés criticó duramente la actitud del astro portugués en la ya finalizada segunda etapa en el Manchester United Cristiano Ronaldo sigue, todavía a día de hoy, en boca de todo el mundo en Inglaterra y en el centro de todas las polémicas

Cristiano Ronaldo ya es pasado del Manchester United, como también de las grandes ligas y competiciones. El astro luso inició su nueva etapa futbolística en el Al Nassr de Arabia Saudí. Sin embargo, desde los últimos meses, y todavía a día de hoy, el portugués sigue en boca de todo el mundo en Inglaterra y en el centro de todas las polémicas.

El exfutbolista francés, Eric Cantona es un icono de los 'red devil' y también una voz autorizada del club. ¿La última declaración? Un dardo directo a Cristiano Ronaldo, por la actitud mostrada en su segunda etapa en el conjunto británico.

"Hay dos tipos de veteranos: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero es consciente que tendrá su momento" arrancó Cantona.

"Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace con el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en el Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años. Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo debería aceptar la situación: 'Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar siempre, pero ayudaré a los jóvenes y aceptaré mi situación'", continuó declarando.

"No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo. Del mismo modo que moriré algún día. Es difícil pero tenemos que aceptarlo. El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que antes hacías", finalizó Cantona.