Bruno Fernandes se defiende de las afirmaciones que decían que atacó a Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes, furioso, ha negado haber golpeado sutilmente a Cristiano en las declaraciones tras la remontada en el derbi ante el Manchester City Algunas personas especularon que esos comentarios eran una indirecta para Cristiano Ronaldo, cuya actitud ha sido criticada

Bruno Fernandes respondió enfadado a las afirmaciones de que desenterró a Cristiano Ronaldo con sus comentarios después de la victoria cosechada en el derbi ante el Manchester City (2-1), en la que el portugués inició con su gol la remontada de los 'red devil'.

Bruno Fernandes elogió a sus compañeros de equipo después de la victoria, pero algunas personas especularon que el mediocampista portugués había atacado a su compatriota con sus declaraciones postpartido.

El capitán del United dijo: "(Nosotros) solíamos ser individuos, ahora somos un equipo. Puedes ver un equipo adecuado que trabaja el uno para el otro".

Algunas personas especularon que esos comentarios eran una indirecta para Cristiano Ronaldo, cuya actitud ha sido criticada regularmente durante su segunda etapa en el club británico. Como era de esperar, Fernandes reaccionó enfadado a las especulaciones de que había apuntado a su ex compañero de equipo de Old Trafford y decidió responder con una respuesta clara en las redes sociales.

En una historia de Instagram compartida el sábado por la noche, Fernandes dijo: "Sé que es difícil ver que al Manchester United le vaya bien, (pero) no tengo nada que decir sobre nosotros en las noticias, ¡aparte de cosas buenas! No uses mi nombre para atacar a Cristiano. Cristiano formó parte de nuestro equipo durante la mitad de la temporada y, como dije en muchas entrevistas, todos, desde el Liverpool, están siendo increíbles y actúan como un equipo adecuado y puedes ver los resultados. Seguimos hacia adelante!'", declaró el portugués en redes sociales.