Van Basten: "Neymar es un llorón que provoca constantemente a los jugadores"

El histórico jugador neerlandés fue duro en sus críticas hacia el delantero del PSG El brasileño pudo poco hacer en el gris 0-0 del PSG en Reims

El París Saint-Germain sufrió más de la cuenta para sacar un punto del Estadio Auguste Delaune de Reims (0-0). Además del pinchazo, que les ha costado parte de su ventaja en el liderato de la Ligue 1 - el Lorient, segundo clasificado, se ha colocado a un solo punto -, los parisinos acabaron con un jugador menos. Al minuto 41 Sergio Ramos vio la tarjeta roja y dejó a su equipo mermado para el resto del encuentro.

Neymar empezó el partido desde el banquillo. Ya en la segunda mitad, al minuto 57, Galtier dio entrada al brasileño, en sustitución de Carlos Soler, en aras de desatascar el encuentro y adelantarse en el marcador. No obstante, no ha sido así. De hecho, el delantero pudo poco hacer y no destacó más allá de la amarilla que recibió al final del partido por una falta tras bloquear un contraataque del Reims.

Ya en el primer tiempo, y aún desde el banquillo, Neymar se unió a la trifulca que acabó con la mencionada expulsión de Ramos. Ante los acontecimientos del partido, Marco Van Basten fue duro en sus declaraciones sobre el brasileño. "En un segundo comete una falta a alguien y al segundo siguiente pasa a ser la víctima. No hay permiso para tocarlo, pero yo lo aplaudiría. Aplaudiría si alguien lo placara. Es una persona desagradable en el campo, se ocupa de todo menos del fútbol", comentó el ex jugador del Ajax y Milán.

El legendario fue más allá en sus comentarios sobre el jugador y su actitud en los diferentes partidos. "Neymar es un auténtico llorón que está constantemente provocando a los jugadores", añadió el mítico delantero de los Países Bajos. Ahora Neymar buscará redimirse, tras su accionar del último partido, este martes cuando el PSG reciba al Benfica en la cuarta jornada de la Champions.