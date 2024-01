Arturo Vidal, el 'Rey' que conquistó Europa y vuelve a casa

Campeón en Alemania, campeón en Italia, campeón en España... Allí donde ha jugado Arturo Vidal ha dejado un sinfín de éxitos a su paso y alguna que otra polémica. 25 títulos ha conquistado el 'Rey' a lo largo de su prolífica carrera, que da ahora un paso que parece definitivo con el regreso a Colo Colo, el club que le vio crecer.

17 años han pasado desde que un joven Arturo abandonará Chile para poner rumbo al fútbol europeo. Antes, eso sí, tuvo tiempo de salir campeón en su país hasta en tres ocasiones con Colo Colo y de brillar en el Mundial sub 20 con la Roja, en lo que era un aviso de la generación que estaba por venir.

Las cosas no siempre fueron fáciles para Vidal, que llegó a afirmar en una entrevista en 2018 con 'La Tercera' que lo primero que recuerda de su infancia "es el hambre y el frío que pasaba" con su familia. "Tenía 14 años y un día mi madre volvió completamente rendida. Y yo pensé: 'Esto no puede volver a pasar. Tengo que convertirme en futbolista como sea'", explicaba el chileno.

Dudas con su velocidad

Y vaya sí lo logró. Arturo Vidal llegó al Bayer Leverkusen en 2007, con 20 años, avalado por Jonas Boldt, el ojeador que le 'descubrió', y Rudi Völler. "A pesar de que había dudas respecto a su velocidad, estaba claro que nos ayudaría. Para él fue decisivo encontrarse con Jupp Heynckes, que transformó su excesivo ímpetu en algunas ocasiones en acciones positivas", afirmó el primero de ellos.

El chileno no tardó en demostrar su valía y rápidamente dejó en evidencia una de sus virtudes: la polivalencia. De lateral derecho, de lateral izquierdo, de pivote, de centrocampista más adelantado... Arturo Vidal llegó a jugar en muchas posiciones en esa etapa de aprendizaje y evolución en Leverkusen. Se desarrolló de una manera tan precoz que no tardó en llamar la atención de los grandes.

Europa a sus pies

Tras cuatro temporadas en el Bayer Leverkusen, incluyendo una última espectacular donde participó en 23 goles (13 tantos y 10 asistencias), la Juventus le fichó en 2011 a cambio de 12,5 millones de euros. En Turín llegaron los mejores años del chileno, acompañado de títulos (4 ligas, 1 copa y 2 supercopas), goles (48 tantos y 22 asistencias, sus mejores números) y reconocimiento por parte del mundo del fútbol. "En esta posición soy el mejor jugador del mundo", llegó a decir Arturo Vidal en una entrevista en Bild.

El Bayern no se lo pensó a la hora de pagar casi 40 millones de euros por el chileno, que regresaba así a la Bundesliga. Los títulos no dejaron de llover, incluyendo 3 Bundesligas, 1 copa y otras 2 supercopas. Sin embargo, el rendimiento y los números de Vidal no fueron tan superlativos como los que logró en Italia, lo que provocó su salida rumbo al Barça.

Con 18 millones de euros de por medio, el 'Rey' aterrizó en el Camp Nou como un gran fichaje, a pesar de estar cuestionado en sus inicios por, según algunos críticos, no tener ADN Barça. "Si critican así, no saben de fútbol. El fútbol está cambiando, aquí hay un ADN, pero el fútbol está evolucionando", respondió Vidal. Con el club azulgrana el chileno logró una liga y una supercopa, dejando además una sorprendente marca goleadora: en su última temporada, marcó en un 32% de sus disparos (8 goles en 25 tiros).

Sus últimos coletazos en el fútbol europeo llegaron de la mano del Inter, donde tuvo un papel secundario, especialmente en la última temporada. Vidal tuvo tiempo de añadir una liga, una copa y una supercopa antes de poner rumbo al fútbol brasileño para jugar con Flamengo y Athletico Paranaense, conquistando una copa y, especialmente, una Libertadores con el Mengao.

La generación de oro

Si por algo será recordado Arturo Vidal en su país será por los éxitos cosechados con su selección nacional. Una generación dorada liderada por el 'Rey' y que contaba con piezas como Bravo, Medel, Alexis Sánchez... Un equipo de leyenda cuya historia empezó con una derrota, en un amistoso ante Alemania el 12 de marzo de 2014.

Chile perdió 1-0, pero Vidal dejó un mensaje claro meses después: "Fuimos a jugar a Stuttgart y demostramos que somos una selección que quería ganar cosas importantes. Siempre miro ese partido, porque es una enseñanza. Nos ayudó a crecer como equipo".

Lo que pasó en los siguientes años forma parte de las grandes gestas de la selección chilena, con dos Copas América consecutivas (2015 y 2016) que coronaron a toda una generación. Ahora, Arturo Vidal, el chileno con más títulos en la historia, regresa a su país natal de la mano de Colo Colo para poner un broche final a su carrera.