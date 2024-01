Kalvin Phillips se cansa de esperar al Barça y firma por el West Ham

La complicada situación financiera del FC Barcelona ha impedido que el club blaugrana pueda cerrar la incorporación de Kalvin Phillips en este mercado de fichajes invernal. El futbolista del Manchester City se ha cansado de esperar y ha cerrado su cesión con el West Ham de David Moyes, quien dispondrá de una opción de compra en junio.

Xavi Hernández y el director deportivo, Deco, deseaban un refuerzo para paliar la baja de larga duración de Gavi, pero no hay límite salarial y es muy probable que no lo haya durante todo este mes de enero. El propio entrenador culé ha reconocido esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de Copa frente al Athletic que será difícil cerrar algún acuerdo en la próxima semana. “Difícil, muy difícil. La situación que tenemos difícilmente va a cambiar. Nos tenemos que centrar en los futbolistas que tenemos y competir hasta el final. No creo que haya ninguna novedad. No lo creo”, argumentaba.

El club blaugrana se interesó por la situación de Kalvin Phillips y el futbolista veía con muy buenos ojos la opción de vestir de blaugrana. El objetivo claro del internacional inglés era la de tener minutos en esta segunda parte de la temporada para poder ir a la Eurocopa. En el City prácticamente se ha quedado sin opciones dada la competencia que hay en la plantilla y había pedido salir. El Barça no había presentado oferta a la espera de poder ingresar el dinero de Barça Studios y tener margen de maniobra en este mercado.

El Barça no arroja la toalla, pero tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva ya ven muy, muy complicado que pueda llegar un refuerzo en el centro del campo. El Barça necesitaría ingresar ahora 50 millones de euros por Barça Studios y asegurarse otros 150 millones para el mes de junio en la venta de esta palanca, algo que está avanzado pero que sigue sin firmarse. Deco tiene una lista de posibles cesiones con opción de compra y todo estará abierto hasta el final aunque pinta a que no habrá fichaje.