El Arsenal, harto del VAR

El Arsenal cayó duramente ante el West Ham (0-2) en un encuentro que impidió que los de Arteta recuperaran el liderato, pero el encuentro estará en boca de muchos por la polémica del primer gol. Soucek anotó tras un pase de Bowen en el cual no quedó claro si la pelota salió por línea de fondo, lo que hubiera invalidado el tanto. Ninguna de las imágenes lo dejó claro, lo que ha provocado la furia del Arsenal, según cuenta The Sun.

El enfado en el club es enorme después de que el VAR estuviera revisando la jugada durante tres minutos y 22 segundos, sin que ninguna de las repeticiones pudieran demostrar de forma contundente si el balón había salido. El Arsenal sufrío un episodio similar en pasado mes de noviembre ante el Newcastle, lo que llevó a Arteta a 'estallar' en sala de prensa.

"Es una vergüenza", afirmó el técnico en aquel entonces. Tras el partido ante el West Ham el español no dudó en mostrar de nuevo su enfado: "Me han dicho que la imagen no es concluyente. Es vergonzoso que con la tecnología que tenemos no quede claro".