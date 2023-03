Sin agua en el vestuario del San Lorenzo tras el clásico con el Huracán

El partido concluyó con muchos nervios que derivaron en una trifulca y los del Ciclón sin poder ducharse David Garzón, presidente del Huracán: "Pasó en los dos vestuarios, había agua caliente, pero no fría. Nosotros no hacemos esas boludeces a propósito. Queremos ganar adentro de la cancha, esas pavadas no las hacemos"

El Huracán y el San Lorenzo disputaron este fin de semana un clásico que terminó con empate a uno y con muchos nervios que derivaron en una trifulca al final por una disputa entre Barrios y Tobio, ambos expulsados. Cóccaro, de penal, y Elías marcaron los goles.

Pero ahí no terminó todo. El Huracán, molesto con el empate, habría cortado el agua en el vestuario del San Lorenzo para que sus jugadores no pudieran ducharse. Y aunque el presidente del club aseguraba que la contingencia se debía a un fallo general y que había afectado a los dos equipos, TyC Sports demostró después que cuando el Ciclón abandonó el estadio, el agua ya había vuelto al vestuario del San Lorenzo.

El presidente de Huracán, David Garzón, se defendió: "Pasó en los dos vestuarios, había agua caliente, pero no fría. Nosotros no hacemos esas boludeces a propósito. Queremos ganar adentro de la cancha, esas pavadas no las hacemos".

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua vivió una desagradable situación en la cancha del Globo debido a que no tuvo agua en ningún momento. Es más, ante la inacción de los encargados del estadio, fue a solicitar que lo arreglasen y no tuvieron respuesta. De hecho, el plantel se retiró del estadio sin poder bañarse.