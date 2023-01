El Barça se vuelca en el 'caso Geyse'

Los servicios jurídicos del club siguen apurando el margen para presentar alegaciones con plazo hasta el lunes El FC Barcelona se está empleando a fondo para evitar la pérdida de la eliminatoria ante Osasuna por alineación indebida

La impugnación de Osasuna por supuesta alineación indebida de Geyse Ferreira se ha convertido en un asunto prioritario para los servicios jurídicos del FC Barcelona. El club está estudiando el caso con gran detenimiento para presentar alegaciones sólidas para no perder en los despachos la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina, que ganó en el campo por 0-9, pero que tiene gran riesgo de sucumbir por la sanción que arrastraba la brasileña de la temporada anterior.

El Barça tiene plazo hasta el lunes para ofrecer sus argumentos ante el Juez Único de Competiciones No Profesionales. El club apurará los plazos para recopilar toda la información posible y la defensa sea consistente. Osasuna, por su parte, ya ha presentado la denuncia, y el Juez podrá estudiar el caso a partir del martes.

En el transcurso de la próxima semana podría haber una resolución una vez ponderados los argumentos de las dos partes. No hay una gran urgencia ya que los cuartos de final de la Copa de la Reina no se disputan hasta el 8 de marzo. De momento no hay ni fecha para la celebración del sorteo para los cruces.

Difícil defensa

Osasuna argumenta que Geyse fue expulsada en el partido que disputó con el Madrid CFF contra el Sporting de Huelva de la pasada campaña por doble amarilla, por lo que debe cumplir sanción en el próximo partido de la misma competición. Este encuentro fue el Osasuna-Barça ya que el Madrid CFF cayó en aquella ronda.

El vacío al que puede acogerse el Barça para evitar la pérdida de la eliminatoria fue la ausencia de la sanción en la página web de la Federación. Sin embargo, la incidencia sí constaba en el intranet interno en el que trabajan clubs y el estamento arbitral, el portal Fénix, por lo que las opciones barcelonistas de evitar el KO a día de hoy parecen muy complicadas.