Lío en el Barça por posible alineación indebida de Geyse en la Copa

La brasileña fue expulsada con el Madrid CFF en los cuartos de final de la pasada edición ante el Sporting de Huelva y no cumplió sanción En el club azulgrana alegan que la sanción no constaba en las resoluciones disciplinarias de la RFEF

El Barça goleó a Osasuna en El Sadar (0-9) pero su presencia en los cuartos de final de la Copa de la Reina corre peligro. El motivo, una posible alineación indebida. Geyse Ferreira fue expulsada con el Madrid CFF en los cuartos de final de la pasada edición ante el Sporting de Huelva.

Según el reglamento, la brasileña, que dejó Madrid por Barcelona en verano, no podía jugar ante Osasuna, pues tenía que cumplir esta temporada el partido de sanción.

La posición del Barça

Desde el club azulgrana, como apuntó Jonatan Giráldez en la rueda de prensa posterior al partido, defienden que no constaba la sanción de Geyse en las resoluciones disciplinarias de la RFEF que aparecen de manera automática y por este motivo fue alineada. "No tenía constancia de que Geyse no podía jugar este partido", explicó el técnico.

Osasuna presentará recurso

Sin embargo, en el programa FÉNIX, como informa el periodista especialista Marc Andrés, sí que aparece la sanción de Geyse. Se trata de una plataforma para agilizar trámites de clubes y jugadoras, como fichajes y sanciones. También consta en el acta del partido del año pasado.

Osasuna presentará un recurso para impugnar el partido por alineación indebida y en este caso el Barça quedaría eliminado automáticamente de la competición.