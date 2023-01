Geyse, ¿un nuevo 'caso Cheryshev'?

El Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey en 2015 por alineación indebida del futbolista ruso ante el Cádiz Los blancos habían ganado el partido por 1-3, pero el conjunto andaluz denunció a Competición que Cheryshev no debía haber jugado por sanción

Osasuna ya ha anunciado que presentará un recurso para impugnar la victoria del Barça en los cuartos de final de la Copa de la Reina por presunta alineación indebida de la brasileña Geyse Ferreira. El conjunto rojillo entiende que la jugadora azulgrana no debió participar en el encuentro a causa de la sanción que acarreaba Geyse después de ser expulsada con el Madrid CFF en los cuartos de final de la pasada edición de la competición ante el Sporting de Huelva.

Algo similar le ocurrió al Real Madrid en diciembre de 2015, cuando fue expulsado de la Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev contra el Cádiz. El conjunto blanco ganó el partido de ida por 1-3 en el Ramón de Carranza -ahora Nuevo Mirandilla-, pero la vuelta ya ni se tuvo que disputar porque el Cádiz denunció la situación al Comité de Competición y le dieron la razón. Cheryshev no podía ser alineado en ese encuentro porque arrastraba una sanción de la campaña anterior, en la que en las semifinales coperas ante el Barça vio una amarilla, la última del ciclo, que le obligaba a parar un partido en Copa. Jugó, contra el Cádiz, sin embargo, y se lio.

La diferencia entre el caso de Geyse y el de Cheryshev es que el Barça se aferra a que la sanción de Geyse no constaba en las resoluciones disciplinarias de la RFEF que aparecen de manera automática y por este motivo fue alineada. "No tenía constancia de que Geyse no podía jugar este partido", explicó Jonatan Giráldez en rueda de prensa.

El Real Madrid, en 2015, trató de ampararse para eludir la eliminación en que a Cheryshev no se le había comunicado la sanción y por lo tanto no se podía castigar al jugador. La Federación, por el contrario, demostró que había comunicado al Real Madrid vía Territorial el castigo en el mes de julio, junto al de Modric (Supercopa).