Aitana y Graham Hansen desencallan al Barça

El conjunto azulgrana no confirmó las buenas sensaciones, pero se llevó los tres puntos contra el Alhama gracias a una gran actuación de la catalana y la noruega, que revolucionaron el encuentro saliendo desde el banquillo Las rotaciones de Giráldez no acabaron de funcionar, pero las culés mantuvieron el pleno de victorias en Liga antes del último parón de selecciones de la temporada

El Alhama CF resistió ante el FC Barcelona hasta que Graham Hansen y Aitana dijeron basta. La extraordinaria actuación de ambas futbolistas, que tuvieron que salir tras el descanso para desencallar a su equipo y desarticular el sólido entramado defensivo rival, bastó al conjunto azulgrana para mantener el pleno de triunfos pese a realizar un partido discreto en líneas generales.

FICHA TÉCNICA Liga F ALH 0 ________________ 2 FCB ALINEACIONES Alhama CF Noelia Gil; Fresneda, Oprea, Caravaca, Lena, Nerea (Carid, 58'); Aldrith, Lucía, Kuki (Astrid, 62'); Marina (Xaxa, 79'), Jade (Pinel, 79'). FC Barcelona Cata Coll; Torrejón, Jana, Codina (Emma, 75'), Nuria Rábano; Walsh (Engen, 75'), Bruna (Aitana, 46'), Patri (Oshoala, 64'); Crnogorcevic (Graham Hansen, 46'), Geyse, Vicky. Goles 0-1, Graham Hansen (57'); 0-2, Lucía Martínez en propia puerta (60'). Árbitra Raquel Suárez (Castilla y León). Amonestó a las locales Lena (42') y Caravaca (59') y a las azulgranas Crnogorcevic (5'), Geyse (28') y Bruna (40'). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga F disputado en el José Kubala (Complejo Deportivo Guadalentin) ante unos 2.500 aficionados.

Giráldez realizó rotaciones para dar oportunidades a las futbolistas con menos protagonismo hasta el momento. Descansaron, además de las descartadas Salma Paralluelo y Lucy Bronze, jugadoras importantes como Paños, Paredes, Mapi, Aitana, Graham Hansen o Rolfö. Después del esfuerzo contra la Roma, el técnico blaugrana buscó piernas frescas en el fondo de armario para asaltar un Alhama que, con una puesta en escena muy ordenada, seria e intensa, dejó claro a las culés que no lo iba a poner nada fácil.

Las murcianas llegaban al compromiso en un buen momento y frustraron, en la primera mitad, a Bruna, Patri y Walsh. La medular azulgrana fue incapaz de imponer el guion de partido que le interesaba y las delanteras tuvieron que retrasar su posición para participar. Vicky fue la que se desenvolvió con más ‘chispa’. Protagonizó la ocasión más peligrosa el primer tiempo. Gran gesto técnico, precisa pared con Patri y buena definición. Noelia Gil le ganó la partida en el mano a mano. Como lo hizo, poco después, con Geyse en otro uno contra uno en el que la brasileña buscó una vaselina.

Fueron las dos únicas llegadas amenazantes de un Barça que afrontaba el encuentro con la misión de dar continuidad a las buenas sensaciones y no lo consiguió. Crnogorcevic también intentó desequilibrar, pero no estuvo demasiado acertada en un José Kubala lleno hasta la bandera (y eso que el Alhama instaló gradas supletorias para la ocasión). Aitana y Graham Hansen iniciaron ejercicios de calentamiento antes de que la colegiada señalara el camino de vestuarios. Entraron justo antes de la reanudación. No había tiempo que perder.

Reacción tras el descanso

La centrocampista catalana y la extremo noruega revolucionaron el encuentro y condujeron al cuadro barcelonista hacia la vigesimocuarta victoria de la temporada en la competición doméstica. La primera se adueñó del centro del campo, cuidó el esférico como lo hace siempre y otorgó velocidad a la circulación. La segunda marcó diferencias en ataque. El travesaño rechazó un zurdazo feroz desde la frontal que intentó en una de sus primeras intervenciones, pero no bajó los brazos.

Aitana 'regaló' a Graham Hansen el tanto número 100 del Barça en el torneo de la regularidad (y el 150 entre todas las competiciones). Pase de la muerte preciso, definición inapelable. Demasiado fácil para las dos estrellas culés, que no negociaron en ningún momento la posibilidad de sufrir el primer tropiezo del curso. La noruega también fue protagonista en la acción que duplicó la ventaja visitante. Suyo fue el centro de falta que acabó con un gol en propia de Lucía Martínez.

Las de Giráldez solo necesitaron pisar un poco el acelerador para asegurar una nueva victoria. Geyse, poco afinada en los metros decisivos, perdonó dos ocasiones claras. Graham Hansen acarició su doblete particular con un nuevo disparo lejano que se estrelló contra la madera. El Barça vivió con tranquilidad los últimos compases del compromiso y se dedicó a conservar el marcador. No brilló, pero el equipo culé sigue intratable y la próxima jornada ya tendrá alguna opción matemática (aunque no dependerá únicamente de su resultado) de proclamarse campeón de la Liga F.