Aitana: "No entiendo que haya una ley que te obligue a ir con la selección si una no se siente bien para ir"

Aitana Bonmatí, en una extensa entrevista en el programa Salvados de La Sexta, no descarta un tercer plante de las jugadoras si no se cumpliese con los cambios prometidos La jugadora del Barça da por bueno todo lo sucedido si "sirve para que haya mejoras definitivas, el hecho de que se haya empañado nuestro Mundial, habrá merecido la pena".

La mejor jugadora de Europa y crack del Barça Aitana Bonmatí se ha sincerado en el programa Salvados de La Sexta en una conversación muy distendida con Gonzo.

Aitana ha explicado su versión sobre todo lo acontecido antes, durante y después del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Decisiones difíciles

Muchos se preguntaban en su momento la razón por la que las jugadoras se negaron en su momento a acudir a las convocatorias de Jorge Vilda. Ha pasado el tiempo y Aitana lo explica con naturalidad: "Era un momento difícil para nosotras porque no queríamos estar con la selección. Actuamos como nos sentimos en ese momento. Sentíamos que cada vez que nos llamaba la selección, en vez de disfrutar sufríamos. Queríamos un trato igual de profesional que en el club. La diferencia era muy grande. Y tomamos la decisión de no ir, a ver si se daban algunos cambios".

La decisión posterior de la mayoría de jugadoras de volver a la selección para participar en el Mundial también tiene una lógica que la de Sant Pere de Ribes ha expuesto así: "Volver no fue una decisión fácil. Sí que habíamos tenido alguna reunión individual con la Federación y nos prometieron cambios. Algunos se hicieron para y durante el Mundial, otros no"

El episodio Rubiales

Aitana Bonmatí ha preferido no profundizar en el hecho que desencadenó toda la polémica y revolución en la Federación: "Yo personalmente no puedo hablar de algo que no vi y tampoco me gustaría profundizar en un tema que no debo, porque está en juicio y no quiero interferir en nada que pueda repercutir a Jenni, se trata de un proceso judicial que no es rápido. Hay cosas que pedíamos mucho más allá que el beso. Esto lo hemos intentado llevar siempre de forma interna".

¿Se puede sacar conclusiones positivas de todo lo sucedido? Aitana Bonmatí, muy reflexiva, analiza con positivismo esta etapa convulsa en el fútbol femenino "Si sirve para que haya mejoras definitivas, el hecho de que se haya empañado nuestro Mundial, habrá merecido la pena".

La obligación de acudir a la selección

Ya sin Rubiales ni Vilda, las polémicas no cesaron y el episodio de la convocatoria de Montse Tomé y la obligación de acudir es un asunto que todavía colea. En este asunto, es cuando Aitana Bonmatí se ha mostrado más contundente: "Queremos un trato profesional y lo que se vio no es nada profesional. Veníamos pidiendo cambios y estábamos muy lejos de ser un ejemplo a nivel mundial. Por mi parte fueron momentos difíciles, con nerviosismo y ansiedad. Se nos obligaba por ley a acudir a un sitio que no queríamos acudir si no se producían unos cambios". Aitana añade una reflexión muy certera: "No entiendo que haya una ley que te obligue a ir con la selección si una o uno en un momento determinado no se siente bien para ir". A mí personalmente no me llamó Montse Tomé. Sí que es verdad que después hablamos todos y ella dijo que con algunas sí que había hablado, pero conmigo no. Me enteré cuando vi la lista, al mismo tiempo que todo el mundo. Al principio flipé, sí, porque no esperaba estar ahí. Nos sorprendió".

Un tercer plante

Aitana Bonmatí confía en que todo lo que ha sucedido sirva para profesionalizar todavía más la selección femenina pero avisa que las jugadoras estarán atentas a que se cumpla con todo lo pactado: "Espero que así sea porque ha habido un compromiso y ha intervenido el CSD, ya no estamos hablando solo de jugadoras y Federación. Me gustaría pensar que todo lo que se habló pasará, pero si nos hemos plantado dos veces, por qué no una tercera... Siempre es una opción".

La falta de apoyo de la mayoría de los jugadores profesionales a la situación de las mujeres futbolistas provoca esta reflexión de Aitana Bonmatí: "No lo esperaba. Agradezco el apoyo de todos los que sí que lo hicieron. Me gustaría centrarme en los que sí lo hicieron".

Aitana se ha vuelto a reivindicar como una luchadora por la igualdad de género.

Y si no cumplen, ¿os plantaréis otra vez?