"De Aitana a Aitana": La intrahistoria del encuentro entre la futbolista y la cantante

La admiración entre ambas es mutua y pudieron conocerse en el 'backstage' del segundo concierto de la artista en Barcelona "Que sigas llenando el Sant Jordi muchos años más"

Hay un nombre en Catalunya que, cuando lo escuchas, te vienen a la mente dos mujeres de la misma generación que están triunfando en la actualidad a nivel internacional, cada una en lo suyo. Son Aitana. Bonmatí y Ocaña. La primera, en el fútbol. Y la segunda, en la música. Entre ellas se admiran y por fin pudieron conocerse en persona el pasado viernes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una historia de SPORT.

La historia se remonta a finales de septiembre, cuando Aitana Ocaña empezó la promoción de su nuevo disco, 'Alpha', y el 'Alpha Tour' por España. En una entrevista en RAC105 le preguntaron a la cantante por "la otra Aitana catalana".

"Es increíble, me encanta. Este año he estado viajando mucho y he utilizado poco el móvil, pero sí que las voy siguiendo. Son campeonas del Mundo", dijo.

Manos a la obra para organizar un encuentro

El representante de Bonmatí, Cristian Martin, que dirige la agencia Wom Sports, e Ignasi Cardó, de la misma agencia, ya habían hablado muchas veces de la posibilidad de organizar un encuentro. Pero las exigencias del calendario de ambas, de dos mundos profesionales tan diferentes, lo hacía imposible.

Hasta que Martin vio esa entrevista y pensó que era el momento de que las dos Aitanas se conociesen, que les haría ilusión. La agencia se puso en contacto con Universal, la discográfica de Ocaña, y dos de sus 'managers', Gemma Jiménez y Miguel Torán, invitaron a la futbolista al segundo concierto de la artista en Barcelona para que fuera con acompañantes.

"Que sigas llenando el Sant Jordi..."

Tras el concierto, en el 'Backstage' del recinto de Montjuïc, pudieron conocerse las dos Aitanas en persona y la centrocampista le regaló una camiseta, la de la Champions de la temporada pasada, con su nombre, el dorsal '14' y una dedicatoria: "D'Aitana a Aitana, que segueixis omplint el Sant Jordi molts anys més [que sigas llenando el Sant Jordi muchos años más]".

Aitana Ocaña de pequeña celebrandp una victoria del Barça | Twitter @aitanax

La cantante le dijo que le hacía mucha ilusión estar con "la campeona del Mundo" y que "las dos Aitanas de Catalunya" pudieran conocerse. Y la futbolista le preguntó: "¿Pero eres del Barça, no?".

"Sí, sí, claro", respondió. Hay una imagen suya de pequeña con la camiseta de la temporada 2009-2010 celebrando una victoria del Barça de Guardiola y es una gran fan de Leo Messi. Y luego subió la foto que se hicieron en redes sociales con el mensaje: "Esto acaba de pasar hoy [...] La millor".

La futbolista también escucha su música y lo pasó en grande en el concierto, en el que pudo escuchar las canciones que más le gustan de la artista como 'Las Babys', que forma parte de este nuevo álbum, 'Formentera', que la canta con Nicki Nicole, y el remix de 'Mon Amour', de Zoilo.