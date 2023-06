Aitana Bonmatí, MVP de la Champions

También está en el Once Ideal de la competición europea, junto a las azulgranas Hansen, Patri, Mapi León, Paredes y Bronze La centrocampista de Sant Pere de Ribes ha firmado un total de 5 goles y 9 asistencias y ha sido clave para la consecución del título

Aitana Bonmatí ha sido elegida Mejor Jugadora de esta edición de la UEFA Women's Champions League. La centrocampista ha sido clave en la consecución de la segunda gloria europea.

Los números hablan por sí solos -5 goles y 9 asistencias en la Champions- pero su influencia en el equipo ha ido mucho más allá. En una posición más avanzada que las últimas temporadas, ha destacado por su calidad en el centro del campo, su buena recuperación tras pérdida, su presión arriba y su capacidad de escapar de los dobles y triples marcajes sobre su figura.

Seis azulgranas en el Once Ideal

Además, y como no podía ser de otra manera, forma parte de un Once Ideal de la Champions en el que hay cinco jugadoras más del Barça: Hansen, Patri Guijarro, Mapi León, Paredes y Bronze. Una selección en la que es incomprensible que no esté Fridolina Rolfö.

The 2022/23 UWCL Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel!



Who would make your starting XI

Completan el once cuatro futbolistas del Wolfsburgo (Pajor, Popp, Oberdorf y Frohms) y una del Arsenal (McCabe), semifinalista.