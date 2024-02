El 'renacer' de Claudia Pina

Claudia Pina no celebró el gol que anotó contra el Sevilla -el primero de los tres del FC Barcelona- "por respeto" a la que fue también su casa durante el año en el que estuvo cedida (2020-2021). Un 'Erasmus' que le valió para convencer a Jonatan Giráldez de quedársela en el Barça.

No lo celebró por fuera, pero sí por dentro. Porque era su tercer gol en dos partidos y una forma de reivindicarse en el que está siendo su mejor momento este curso. "Está mejorando su versión competitiva, poco a poco ha ido recuperando esa chispa", decía de ella Jonatan Giráldez antes de la Supercopa.

Tras un inicio de curso un tanto irregular, la de Montcada i Reixach ha encontrado esa continuidad que necesitaba para recuperar el nivel que la convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada 2021-2022 y de la 2022-2023 hasta la lesión. Suma seis goles y cuatro asistencias en los últimos diez partidos, desde el último encuentro del 2023, ante el Rosengard.

De hecho, ha sido titular en seis de estos diez partidos, y contando los minutos disputados, sale a casi un gol cada cien minutos. Y en los dos últimos partidos abrió el marcador.

Trabajo y perseverancia

Ante el Sporting de Huelva, la semana pasada, anotó un doblete. El primero de los dos, un golazo de falta directa que dejó con la boca abierta a la afición culé presente en el Johan. "Llevo una o dos semanas practicando los lanzamientos de falta. Hoy me notaba con confianza para hacerlo, 'Torre' [Marta Torrejón] me la dejó y me ha salido bastante bien. Creo que es mi primer gol de falta".

Sabe Claudia Pina que compite por la posición contra una Mariona Caldentey que está haciendo su mejor temporada de las diez que lleva en el Barça y que no es tarea fácil ganarse la titularidad. Pero sabe también que si sigue así irá contando con más minutos para demostrar ese 'algo' especial que tiene cada vez que salta al campo.