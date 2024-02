Ona Batlle: "Era el momento de volver a casa"

Ona Batlle (10 de junio de 1999, Vilassar de Mar, Barcelona) quería tanto volver al Barça como el Barça la quería a ella. Era una relación destinada a ser. El sol, el mar, la familia… Pero, sobre todo, la lateral echaba de menos -y mucho- al club que la vio crecer como futbolista. “Es más culé que el escudo”, dicen de ella.

Desde el momento en el que se fue de Barcelona -al terminar su etapa en el filial- supo que volvería. Tarde o temprano. Ona Batlle atiende a SPORT como nueva embajadora en España de American Pistachio y con un brillo especial en los ojos cuando le preguntas sobre su vuelta a casa.

Desprendes felicidad…

Es que estoy muy bien, muy feliz. Disfrutando de estar en casa, con mi gente, mi familia, tenerlos cerca. Hacía muchos años que no estaba con ellos, que estaban lejos. Esto me da un plus y lo estoy disfrutando mucho.

¿Fue una decisión fácil, la de volver?

Sabía que en algún momento volvería. Siempre lo pensaba, pero no llegaba un momento de decir “es este”. Surgió la oportunidad, finalmente, y no fue para nada difícil tomar la decisión de volver. Era el momento. Es casa, lo echaba de menos. Jugar en el Barça es un privilegio, es el mejor equipo del mundo y somos el equipo a batir, no tenía ninguna duda de ello.

¿Cómo se vive el éxito del Barça desde fuera?

Yo soy culé y siempre lo he ido siguiendo, he estado muy cerca, venía a ver partidos cuando jugaban aquí, o también algún partido que jugaban fuera, especialmente en Inglaterra. También tengo y tenía amistad con varias compañeras y siempre me he alegrado mucho por todo lo que han logrado. El Barça es un ejemplo a seguir para todos los equipos españoles y creo que cualquier persona, aquí, está orgullosa de lo que ha hecho el Barça y de lo que estamos haciendo.

¿Qué diferencias has notado, desde que dejaste el club hasta tu vuelta?

La intensidad en todo. En los partidos, en los entrenamientos… También las ganas, la mentalidad ganadora y la capacidad competitiva. Además se ha dado un plus en el aspecto físico, están y estamos a un buen nivel para jugar y competir cada tres días.

¿Cómo te cuidas en tu día a día, fuera de la Ciudad Deportiva, para ser mejor futbolista?

Lo que intento, sobre todo, es trabajar en la recuperación, ahora que tenemos partidos cada muy poco. Bañeras de hielo, dormir bien, tener una buena alimentación… Es algo que hay que cuidar mucho, porque sino puedes acabar petando.

Te fuiste para crecer en la élite. ¿Cómo ves las oportunidades que están teniendo, ahora, jugadoras como Vicky López, Martina, Lucía, Dragoni…?

Creo que es muy importante cuidar la cantera. Que las jugadoras que se están formando vean que pueden llegar al primer equipo. Que pueden tener oportunidades reales de jugar también en partidos grandes y competiciones importantes para demostrar que valen. Es un extra que en el filial no tienes. Porque no es solo contra quién juegas, sino también con quién juegas.

"Es muy importante cuidar la cantera. Que las jugadoras que se están formando vean que pueden llegar al primer equipo, tener oportunidades reales de jugar partidos grandes y competiciones importantes para demostrar que valen". Ona Batlle

Esta generación que viene pisa fuerte…

Mucho. Están demostrando que cada año se está trabajando mejor en las categorías inferiores. El filial, por ejemplo, lo está ganando casi todo, está compitiendo muy bien contra equipos que han estado años en Primera. Esto es algo que tenemos muy bueno en el Barça y hay que aprovecharlo. Tenemos un gran futuro y hay que cuidarlo y gestionarlo bien.

Algunas de tus compañeras dicen de ti ‘es como si Ona nunca se hubiese ido’. ¿Lo ves así?

Cien por cien. Al final creo que llevo dentro el ‘ADN Barça’, que esto no se pierde. Y creo que fuera he evolucionado, he crecido sobre todo a nivel físico. También he jugado muchos años con varias de mis compañeras en el Barça y esto lo hace más fácil. Las conoces, sabes relacionarte con ellas en el campo, entiendes cómo juega cada una y cómo se mueve o se desmarca la otra. Y lo que ella espera de ti. Esto es muy positivo en un proceso de adaptación.

Has vuelto a un Barça que ganó tres de cuatro títulos el año pasado. El listón está alto…

Y este año queremos los cuatro. Estamos en el Barça para ganar.

Ona Batlle celebra un gol del Barça / FCB

Ona Batlle se somete al test de SPORT

Para terminar, un pequeño test que hacemos a los nuevos fichajes…

¿El mejor recuerdo futbolístico?

Cuando me fichó el Barça cuando era joven, o sea cuando era un bebé, cuando tenía once años [ríe].

¿Un gol que siempre recordarás?

El que marqué en Old Trafford. Escuché cómo se caía el estadio, con toda la afición celebrándolo, y fue espectacular.

¿A qué compañera elegirías para que te defendiese en una pelea de bar?

A Cata Coll, cien por cien.

¿La mejor jugadora a la que te has enfrentado?

Lauren Hemp.

¿Y la mejor con la que has jugado?

Me entiendo muy bien con Salma en la banda, tenemos una conexión especial. Pero alguien que siempre lo hace muy fácil y con quien me encanta jugar es Patri Guijarro.

¿Qué tiene Patri para vosotras, que todas la nombráis a ella?

Es una grandísima futbolista, ya lo sabes. Pero más allá de esto, es una gran persona, muy buena líder, tiene valores… ¿Sabes esas personas que te hacen bien cuando las tienes al lado? Esa es Patri.