Giráldez: "Lo más importante ahora es la reacción"

Jonatan Giráldez, nunca conforme del todo tras los partidos a pesar de sumar una lista interminable de goleadas de escándalo, se mostró especialmente enfadado tras el empate del Barça contra el Levante (1-1) en el Johan Cruyff. Pero igual que cuando su equipo gana siempre saca un 'pero', ayer también se quedó con algo bueno.

"Cuando no logras el objetivo, es normal no estar feliz. Soy una persona muy competitiva y todo lo que no sea ganar no me pone contento. En uno de esos días en los que no estás al nivel, tienes que estar más fina. Y hemos estado por debajo de nuestra mejor versión", analizaba el técnico.

"Lo más importante ahora", sin embargo, "es la reacción. Será un reto. Es importante ver cómo reaccionamos después de este empate y demostrar el equipo que somos. Será un estímulo, seguro. Porque esto implica no nos podemos conformar, que tenemos que preparar cada partido al cien por cien. Son toques de atención que nos ayudarán".

EL ANÁLISIS

"El Levante ha priorizado defender más cerca de portería y nos han concedido un poco más de espacio por fuera. La sensación es que cuando llegábamos a la acción de remate, no hemos estado efectivas, también porque ellas han estado muy bien en defensa, especialmente en el área".

"En la Supercopa había mucho más espacio a la espalda de la línea defensiva, hoy lo han hecho con línea de cinco. Contra esto hemos intentado adaptar nuestra estructura y hemos creado ocasiones, pero no tantas como siempre".

BUENAS SENSACIONES

"Las sensaciones de la temporada son muy buenas. Sin ir más lejos, en la Supercopa, contra este mismo equipo, ganamos por 7-0. Sabíamos que era un equipazo, y esto de hoy habla muy bien de la dificultad que tenemos, de lo difícil que es ganar siempre y competir al máximo nivel cada día, pero hacemos lo posible para lograrlo", añadía Giráldez.

Y concluía: "La cifra de 79 victorias en el Johan es brutal. En todos los partidos hemos estado a un nivel muy alto y habla muy bien del trabajo hecho en los últimos años. El camino es seguir así y sabemos que debemos volver a la victoria. Lo tenemos que hacer el domingo contra el Atlético".