Oficial: Ona Batlle ficha por el Barça hasta 2026

La lateral catalana llega libre del Manchester United y firma por tres temporadas "Me dejará la piel y disfrutaré, que es lo más importante"

Ona Batlle vuelve a casa, como adelantó SPORT. La lateral catalana, formada en la Masia, llega libre al Barça procedente del Manchester United para dar un salto de calidad. El club ha hecho finalmente oficial su fichaje hasta junio de 2026.

Después de estar cuatro temporadas entre el juvenil y el filial azulgranas se marchó al Madrid CFF, luego al Levante y finalmente al United, donde ha estado los últimos tres años. El Barça ya intentó firmarla el año pasado pero se llevó la negativa del club inglés.

Su intención siempre ha sido volver a la que fue su casa y lo hace, por fin, consolidada como una de las mejores laterales del mundo tanto en la Women's Super League como con la selección española.

"El Barça siempre ha estado en mi corazón"

"Siempre ha sido mi sueño estar en el primer equipo del Barça. Es cierto que me fui, pero lo hice con la mentalidad de poder volver. Tengo muchas ganas e ilusión de compartir vestuario y experiencias con las jugadoras que voy a estar", decía el día de su firma para los medios del club.

Ona Batlle, 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

Conoce bien a las jugadoras -compartió vestuario en las categorías inferiores con Aitana y en la sección con la mayoría de la plantilla- y su adaptación se prevé rápida y fácil.

"Para mí, el Barça siempre ha estado en mi corazón y no es fácil decirle que no. Desde el primer momento lo he tenido en mente", añadía.

"Tengo mucha más experiencia de cuando me fui. He estado viajando, incluso a Inglaterra, donde he sido muy feliz pero estoy muy contenta de poder volver y seguir aquí mi carrera. Me dejaré la piel y disfrutaré, que es lo más importante".