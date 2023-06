Se hizo justicia en Eindhoven

Irene Paredes ya tiene, por fin, su primera Champions, así como Rolfö, Engen y Pina La central vasca se emocionó al hablar sobre lo que supone este título para ella

De la misma manera en la que Leo Messi no necesitaba un Mundial para que quedase certificado que es el mejor futbolista de la historia, Irene Paredes tampoco necesitaba una Champions para poner en valor su carrera. Sin embargo, el destino se lo tenía guardado a ambos. El Mundial de Leo llegó en diciembre y la Champions de Irene, en junio y en Eindhoven.

El fútbol le debía una a la central vasca tras muchos años consolidada en la élite como una de las mejores del mundo en su posición y dos finales perdidas de forma cruel. Y se hizo justicia.

"Saben lo mucho que he trabajado"

"Me he puesto a llorar y lo vuelvo a hacer ahora", nos decía dos horas después de conquistar su primera Champions, "me emociono porque estaba mi familia, saben lo duro que es llegar y perder, lo mucho que trabajo y me esfuerzo cada día para estar hoy aquí y les he podido abrazar".

También con Rolfö, Engen y Pina

Lo mismo sucedió con Fridolina Rolfö, autora del gol de la victoria, Ingrid Engen y Claudia Pina. Las tres también habían perdido dos finales y no formaban parte del equipo que conquistó la Champions de Goteborg. Las dos primeras llegaron al año siguiente y la tercera estaba cedida en el Sevilla.

"Lo hemos conseguido", les decía Rolfö entre abrazos, "estoy soñando despierta". Y también fue la primera para las nuevas. Geyse, Walsh, Salma, Emma Ramírez, Vicky López y Maria Pérez. Y la primera nunca se olvida.