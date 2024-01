Premio al trabajo para el Barça B y toda la cantera

El FC Barcelona femenino B logró, ante el CE Europa, una victoria de prestigio para confirmar su gran momento. Un premio al buen trabajo que se está haciendo en las categorías inferiores y al talento indiscutible que crece a pasos de gigante en la Masia.

Las azulgranas se llevaron el duelo disputado en la Ciudad Deportiva por 2-0, con un golazo de Giulia Dragoni -que había llegado directa desde Madrid, campeona del primer equipo con la Supercopa- nada más empezar el segundo tiempo, y la sentencia de Ari Arias -pichichi, con nueve tantos-, en el noventa, de penalti.

Con este triunfo, el filial de Oscar Belis y Pol Grau ha ganado nueve de los últimos once partidos disputados, solo con un empate ante el Depor y una derrota ante el Alhama. Es tercero en la clasificación y está a solo tres puntos del primer equipo del Espanyol, líder de la categoría.

Pleno en el fútbol base

En esta jornada ha habido pleno de victorias en el fútbol formativo femenino. También han ganado sus partidos el Barça C (0-18 contra el Sants), el Juvenil (1-4 contra el Fontsanta), el Infantil C (3-1 contra el Sant Vicenç dels Horts), el Infantil D (1-5 contra el Santfeliuenc), el Sub12C (0-10 contra el Martorell) y el Sub11 C (7-0 contra PB Vallirana).

Elogios de Giráldez

Hace una semana, en la previa del Clásico, Jonatan Giráldez destacaba el buen trabajo en las categorías inferiores, pues hay cuatro futbolistas del filial en dinámica de primer equipo -Dragoni, Vicky López, Martina y Lucía Corrales- y otras que puntualmente han tenido su oportunidad arriba, como Ari Arias y Júlia Bartel.

Martina Fernández celebra su primer gol en la Champions / FCB

"Están demostrando mucho. Cuando estás en el mejor club del mundo, hay que tener paciencia y no cargarlas de demasiadas responsabilidades, por un tema de distancias. Cuando las necesitamos, gracias al trabajo de Oscar Belis y su 'staff', y la comunicación que tenemos, ahí están", decía el técnico vigués, que se mostraba "muy feliz por el primer equipo y por toda la cantera".

Y concluía: "Es clave que se siga invirtiendo en la Masia. Somos un club referente y pionero. Tenemos una manera de trabajar específica, y el hecho de tener relación con todas las categorías del fútbol base ayuda a establecer estos métodos, que las jugadoras entiendan la forma de trabajar, el lenguaje, el trabajo de fuerza, la preparación física... Y además hay un sentimiento de pertenencia muy elevado".