Engen, 'fichaje central' para cerrar el año

La centrocampista noruega ha demostrado ser también una defensa de garantías Se estrenó en esta posición el año pasado contra el Atlético en el Metropolitano y en este inicio de curso ha sido la sustituta de Paredes

Ingrid Engen es el gran 'fichaje' de Jonatan Giráldez para este final de año. La baja de Irene Paredes, que estará fuera varias semanas, deja a la defensa del FC Barcelona en cuadro -pues también está lesionada Jana Fernàndez y no hay cuarta central como tal en la plantilla del primer equipo- y la centrocampista noruega es la favorita para ocupar esa posición. Ha demostrado ser también, en este inicio de curso, una defensa de garantías.

Se estrenó en el eje de la zaga en el partido del año pasado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con goleada azulgrana. Incluso marcó el último tanto del Barça. "Ese partido fue un buen test para ella, contra Ludmila y Ajibade", recordaba Jonatan Giráldez hace unos días, "es muy disciplinada en las vigilancias, una jugadora que tiene una capacidad brutal para ganar duelos, y con los hábitos que tiene, esto le da la posibilidad de jugar muchos minutos".

GALONES EN SU MEJOR MOMENTO

En este inicio de curso, Engen ha jugado más de central que de pivote, aunque arrancó la temporada como titular en la medular por la baja de Walsh. Y cuando Paredes ha causado baja -se ha perdido seis partidos-, ha sido la elegida para ocupar su posición. Cumplió con creces, especialmente, en duelos de alta exigencia, como el Clásico o los dos compromisos europeos, contra Benfica y Eintracht.

Tras una primera temporada irregular, en la que contó con menos protagonismo del que le gustaría porque Patri Guijarro era indiscutible en el pivote, vivió su explosión en Barcelona en su segundo año. La balear sustituía Alexia en el interior zurdo y la noruega compartía posición con Walsh, aunque la inglesa fue titular en los partidos más exigentes.

La futbolista noruega atendió a los medios en la rueda de prensa previa al Eintracht Frankfurt - FC Barcelona de Champions / | Maria Tikas

Durante estos primeros meses, Engen suma más minutos que en ningún otro inicio de temporada como azulgrana. Ha disputado doce partidos y en ocho lo ha hecho como titular.

CÓMODA Y SEGURA

"Me estoy sintiendo cada vez más cómoda. Es una posición en la que creo que encajo bien por las cualidades que puedo aportar al equipo", confesó la noruega para SPORT en Frankfurt. "Por cómo jugamos en el Barça creo que es importante el pase y saber dónde las compañeras quieren el balón. Soy un perfil más defensivo que el resto de centrocampistas. Creo que está bien ir cambiando, el otro día jugué en ambas posiciones y me estoy acostumbrando. Me siento cómoda y me está gustando".

También tiene Jonatan Giráldez las alternativas de Martina -que fue titular ante el Athletic- y Torrejón. Pero Engen es la mejor posicionada para ocupar el sitio de Paredes en los partidos más exigentes. Ha demostrado que también está hecha para ello.