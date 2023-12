El Barça ya avisó a la RFEF de que Paredes no estaba para competir

La central azulgrana había estado dos semanas sin entrenar por unas amigdalitis severas y, aún así, fue convocada con la selección Sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo y estará varias semanas de baja

Las concentraciones en la selección española se cuentan por polémicas y en esta última ha sido por partida doble. Primero, lo de Aitana y Montse Tomé. Y ahora, una lesión de Irene Paredes que se podría haber evitado.

La central vasca no jugaba con el FC Barcelona desde el 11 de noviembre, contra el Villarreal. En el estreno europeo contra el Benfica fue baja de última hora por unas amigdalitis bacterianas que en primera instancia parecían comunes y que con el paso de los días se complicaron hasta dejarla muy debilitada. Estuvo más de dos semanas sin entrenar -se perdió también el Clásico y los partidos contra el Frankfurt y el Athletic- y, aún así, fue convocada por Tomé para la última ventana internacional del año.

ADVERTENCIA DEL CLUB

Desde el club azulgrana ya avisaron a la RFEF, a través de los servicios médicos y también hablaron los entrenadores, que Paredes no estaba para competir. El plan del Barça era ir aumentando las cargas en los entrenos de forma progresiva e ir poco a poco entrando en los partidos, empezando por algunos minutos contra el Eibar, próximo rival de Liga.

Sin embargo, la convocaron igualmente con la selección. Entrenó para competir y jugó, en el primer partido, de titular y 67 minutos, a pesar de que en el descanso del partido contra Italia España ya estaba clasificada para la 'final four' de la Nations League, gracias a la victoria de Suiza contra Suecia.

MOLESTIAS ANTES DE MÁLAGA

Según ha podido saber SPORT, Paredes no disputó el segundo partido contra Suecia porque ya tenía molestias, aunque la Federación no emitió ningún comunicado médico ni fue oficialmente desconvocada. Eso sí, se quedó todo el partido en el banquillo. Este medio intentó contactar con la RFEF para conocer su versión por dos vías distintas. Una de ellas justificó que la central no jugó "para darle descanso". Y la otra no respondió.

LESIÓN DE VARIAS SEMANAS

A su vuelta con el Barça, este jueves, las pruebas realizadas diagnosticaron una lesión muscular en el recto anterior del muslo y estará varias semanas de baja. Seguramente hasta el próximo año no podrá volver a jugar.

Ya en la anterior concentración, del mes de octubre, Paredes fue convocada sin haber recibido tampoco el alta médica del club. Se había perdido el partido contra el Granada por una elongación muscular en el aductor. Los servicios médicos de la RFEF consideraron que podía quedarse en la concentración para acabar de recuperarse y, aunque no disputó el primer partido, sí iba a hacerlo el segundo. Finalmente no jugó por un "error informático" con la convocatoria que acabó resultando ser un error humano -según destapó 'Relevo'-.